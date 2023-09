Più valore all’archeologia con l’accordo tra Comune di Bassano e Università di Padova

Accordo tra Comune e Università di Padova per la valorizzazione della sezione archeologica Chini

Il Comune di Bassano del Grappa (VI) ha concluso un accordo di collaborazione scientifica con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova per la valorizzazione della sezione archeologica museale Virgilio Chini.

La collaborazione

L’intesa punta a offrire a laureandi, specializzandi e dottorandi l’opportunità di approfondire le conoscenze scientifiche sui materiali ceramici greci e magnogreci, e sui manufatti, conservati nelle collezioni del Museo civico, al fine di divulgare il patrimonio storico-archeologico attraverso l’ideazione e la progettazione di nuovi percorsi di conoscenza e approfondimento e nuovi apparati informativi, oltre che nell’organizzazione di attività didattiche e divulgative indirizzate a differenti tipologie di pubblico.

Tra le altre azioni previste anche la promozione di conferenze, esposizioni temporanee e giornate di studio.

La convenzione

La convenzione, della durata iniziale di tre anni, riserverà un’attenzione particolare anche allo studio e alla pianificazione di nuovi criteri volti ad ampliare l’accessibilità e favorire l’abbattimento delle barriere fisiche e cognitive secondo le specifiche linee guida previste dal Ministero della Cultura.

“Si tratta di un accordo che farà crescere gli studenti in un ambiente stimolante – spiega il direttore dei Musei, Barbara Guidi – e offrirà nuove opportunità di valorizzazione della nostra sezione museale per venire incontro ad un pubblico sempre più ampio e variegato. Avremo anche l’occasione per approfondire temi e aspetti del nostro patrimonio archeologico che è di grande valore, per metterlo a disposizione del pubblico con un potenziale attrattivo e spunti di interesse sempre nuovi”.

“Gli studenti dell’Università di Padova saranno i benvenuti a Bassano – commenta l’assessore alla Cultura, Giovannella Cabion – per conoscere i segreti dei tesori custoditi nel nostro museo e aiutarci a metterli in valore, ma anche per ammirare e frequentare una città, come la nostra, ricca di stimoli e offerte culturali”.

Bassano del Grappa, 20 settembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa