Malo si mobilita per gli aiuti umanitari al Marocco

Il Comune di Malo, in sinergia con numerose associazioni locali, ha avviato la raccolta di beni di prima necessità a favore della popolazione del Marocco colpita dal recente terremoto che ha colpito l’area di Marrakech.

Si raccolgono donazioni,

tende, torce, pile elettriche, sacchi a pelo, piumoni, coperte, lenzuola, letti da campo e da campeggio, carrozzine, stampelle, piccoli gruppi elettrogeni. Inoltre si raccolgono materiali di primo soccorso e altri come abbigliamento invernale in buono stato, zaini, materiale didattico per la scuola, impermeabili, prodotti per l’igiene, pannolini.

Gli aiuti possono essere conferiti sabato 23 settembre dalle 8,30 e per tutto il giorno nei punti di ricezione in piazza Vecchia, viale dell’Industria, via Colleoni a Molina, piazza Bassetto a San Tomio, via Segré e nei supermercati Famila e Coop. All’iniziativa aderiscono le associaioni dei Fanti e degli Alpini, Pro Malo e pro loco di San Tomio, l’associazione Combattenti e reduci e le comunità italo – marocchina. Informazioni in merito si possono ricevere allì’ufficio Urp del Comune di Malo.

<La nostra comunità

si sta mobilitando efficacemente – assicura il sindaco Moreno Marsetti. – Abbiamo ricevuto numerose richieste di informazioni, anche da residenti in altri Comuni del territorio e da aziende disposte a donare materiali per far fronte all’emergenza>.

Ringrazio sin da subito le Associazioni che hanno aderito all’iniziativa.

Malo, 18 settembre 2023

dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino

Comune di Malo