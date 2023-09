Imperiale Racing: un podio PRO-AM nel Campionato Italiano GT Endurance

Un podio PRO-AM per Imperiale Racing nella tappa di Monza del Campionato Italiano GT Endurance

Imperiale Racing ha chiuso a Monza il terzo round del Campionato Italiano GT Endurance 2023 con un podio nella classe Pro-Am e un podio quasi assoluto.

La Lamborghini Huracàn GT3 Evo #16,

guidata da Jack Bartholomew (UK), Giuseppe Fascicolo (IT) e Mahaveer Raghunathan (IN), ha ottenuto questo risultato, mettendo in mostra un ottimo ritmo fin dalle sessioni di prove libere. Fine settimana meno favorevole per la Lamborghini Huracàn GT3 Evo #54, affidata all’equipaggio Pro composto da Stuart Middleton (UK), Kevin Gilardoni (CH) e Raul Guzman (MEX), nonostante le aspettative positive.

In qualifica, il #16 ha confermato i tempi fatti registrare nelle prove libere, con Bartholomew che ha ottenuto il quarto miglior tempo in Q1 (1:48.163), seguito da Raghunathan in Q2, anch’egli quarto assoluto (1’48.753) e Fascicolo sesto nella Q3 (1’49.164). Grazie a questa prestazione l’equipaggio si è qualificato quinto assoluto e quarto nella Pro-Am.

Problemi tecnici hanno però complicato le tre sessioni di qualificazione del #54. L’equipaggio ha dovuto interrompere quasi immediatamente la seconda sessione ed è riuscito a completare solo due giri nella sessione finale. Nonostante la tenacia della squadra e dei piloti, questo incidente ha influito negativamente sulla loro posizione finale, con la vettura che ha concluso al dodicesimo posto.

In gara,

la prestazione della vettura n. 16 è stata molto positiva, nonostante abbia dovuto fare a meno di Miguel Garcia (PAR), impossibilitato a partecipare per problemi personali. Bartholomew, Raghunathan e Fascicolo hanno recuperato terreno sugli avversari, rimontando una posizione e chiudendo al quarto posto, terzo di classe Pro-Am. Questo risultato colloca ora Bartolomeo a soli cinque punti dal leader del campionato.

Determinati a recuperare dalla posizione di partenza, i piloti dello sfidante #54 si sono approcciati alla gara con grande determinazione e, grazie ad alcune spettacolari manovre di sorpasso, hanno subito iniziato la rimonta. Il momento decisivo della loro prestazione è arrivato verso metà gara quando una neutralizzazione della Full Course Yellow e il successivo ingresso della safety car hanno penalizzato la prestazione dell’equipaggio dell’Imperiale Racing. La formazione si è ritrovata fuori dai box in un momento in cui molti concorrenti stavano effettuando cambi di pilota. Consapevole che sarebbe stato difficile lottare per il podio dopo questa situazione, il team ha incoraggiato i piloti a dare il massimo, ottenendo un settimo posto finale.

(Responsabile della squadra):

“Il podio della Pro-Am ottenuto da Bartholomew, Raghunathan e Fascicolo, con Fascicolo che è subentrato a Miguel Garcia, è stata infatti una grande soddisfazione per tutta la squadra. L’equipaggio è migliorato notevolmente, sia in termini di prestazioni sul giro che di passo gara, e completare la gara appena fuori dal podio assoluto è la conferma che stiamo andando nella giusta direzione. Non posso nascondere qualche rammarico per Middleton, Gilardoni e Guzman: il problema tecnico in qualifica ha reso la gara più impegnativa, ma senza quella sfortunata circostanza al momento del Full Course Yellow e della Safety Car, avrebbero sicuramente potuto mettere in mostra tutto il loro potenziale e lottato per una posizione di vertice. Peccato che non siano riusciti a conquistare punti importanti, ma il campionato non è finito, quindi punteremo a riscattarci sulla pista di Vallelunga”.

Il prossimo appuntamento, che sarà l’ultimo della stagione, è in programma nel fine settimana del 15 ottobre presso l’Autodromo Piero Taruffi.

Classifica Conduttori | Girone 3 di 4

1. Fisichella-Mosca pt. 52

2. Gai-Donno-Castro pt. 35

3. Comandini-Cassarà-Nilsson pt. 32

4. Bartolomeo pt. 28

5. Non lo so pt. 20

6. Gilardoni-Guzman-Middleton pt. 19

7. Garcia pt. 18

8. Raghunathan pt. 16

Classifica Piloti PRO-AM | Giro 3 di 4

1. Gai-Castro pt. 42

2. Comandini-Cassarà-Nilsson pt. 40

3. Bartolomeo pt. 37

4. Tavano-Guerra Tamburini pt. 28

5. Garcia-Raghunathan pt. 25

Calendario 2023

Round 1: 19-21 maggio > Pergusa

Round 2: 7-9 luglio > Mugello

Round 3: 15-17 settembre > Monza

Round 4: 13-15 ottobre > Vallelunga

20.09.2023

Fonte Imperiale Racing