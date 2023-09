I Giovani di Coldiretti pronti a sfidare il presente ed a costruire il futuro

Il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon: “Ai ragazzi vanno date opportunità e riconosciuto uno spazio per dimostrare il talento e la preparazione che hanno” i Giovani di Coldiretti

Non si può tarpare le ali ai giovani ancor prima che inizino a volare. L’ha dimostrato chiaramente Ilaria Pizzolato, delegata Coldiretti Giovani Impresa di Vicenza, intervenuta ieri sera in Sala Zagorà, a Zugliano. Intervenuta in occasione del convegno promosso dal CIRCOLO A.C.L.I. ANTONIO ZANIN aps sul tema “Verso un nuovo modello di Agricoltura”. Svoltosi nell’ambito de “I sogni in tasca”, il primo Festival della finanza etica e sostenibile.

Dopo i saluti di Mauro Gramola, presidente del CIRCOLO A.C.L.I. ANTONIO ZANIN, il rappresentante di Banca Etica, Joel Magoni, ha illustrato le ragioni che hanno ispirato la rassegna di serate a Zugliano.

Ilaria Pizzolato ha trascinato con entusiasmo nel vivo della serata il pubblico intervenuto, evidenziando le diverse declinazioni del complesso concetto di agricoltura sostenibile.

Giovani in prima linea

“Coldiretti, con noi Giovani in prima linea – ha spiegato la delegata di Coldiretti Giovani Impresa, Ilaria Pizzolato – sta duramente lavorando per far sì che le abitudini e gli stili di vita cambino. A partire dal rispetto per l’ambiente ed il territorio, risorse che rischiano di essere seriamente compromesse se non facciamo subito qualcosa. Per questo è costante la sollecitazione alle istituzioni per un uso più attento del suolo. Sollecitare così da contrastare la cementificazione, sempre più diffusa, che provoca, unitamente ai cambiamenti climatici in atto, importanti conseguenze, specie nell’ambito urbano”.

Un territorio senza agricoltura e, soprattutto, senza agricoltori, non è possibile.

“Non possiamo immaginare un territorio senza gli agricoltori – prosegue la delegata Pizzolato – che sono i custodi dell’ambiente e della terra stessa. Custodi che contribuiscono a mantenere in buono stato, a favore di chi ci vive e dei turisti. I contadini, però, sono anche i garanti della biodiversità, senza la quale non potremmo pensare di mettere in tavola una varietà praticamente illimitata di prodotti della terra”.

Non mancano, però, le insidie con le quali il mondo agricolo è costretto a fare i conti. “La vita della terra non è affatto semplice. Richiede grandi sacrifici – ha concluso Pizzolato – ma al tempo stesso restituisce soddisfazioni molto grandi. Da tempo dobbiamo fare i conti con insidie non indifferenti, dai predatori che devastano i nostri campi ed uccidono i nostri animali, alle specie aliene come nutrie e granchi blu, che provocano danni altrettanto gravi al nostro ecosistema. Senza contare gli effetti tremendi dei cambiamenti climatici. E, ultima minaccia, ma non per importanza, quella del cibo sintetico, spacciata per soluzione alla fame del mondo, ma in realtà un vero pericolo per l’ambiente, l’alimentazione e la biodiversità, senza considerare i condizionamenti che pochi potenti del mondo, che stanno sostenendo questa “innovazione”, intendono perpetuare nei confronti della comunità mondiale. Coldiretti li ha smascherati, ha raccolto oltre mezzo milione di firme per fermarli e l’Italia è stato il primo Paese al mondo a vietare la produzione e commercializzazione di mangimi e cibo sintetici”.

Il presidente delle ACLI di Vicenza aps, Carlo Cavedon, ha concluso: “Ai ragazzi vanno date opportunità e riconosciuto uno spazio per dimostrare il talento e la preparazione che hanno. Non si può scaricare su di loro la responsabilità di risolvere tutti i problemi conseguenza di errori provocati dalle precedenti generazioni. Occorre guardare al futuro con pragmatismo e la forte volontà di porre le basi per un’economia sostenibile, sotto tutti i punti di vista”.

Vicenza, 20 settembre 2023

Fonte: ACLI di Vicenza aps – Ufficio Stampa – Matteo Crestani Giornalista