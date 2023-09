ABSOLUTE, The Suede Revolution: con Gruppo Mastrotto lo scamosciato guarda al lusso sostenibile.

Il nuovo articolo presentato in anteprima a Lineapelle Milano. Tra le novità altre tre nuove linee, Clary, Power e Power Metal Free dedicate al mondo della pelletteria e della calzatura.

Gruppo Mastrotto

sceglie il palcoscenico di Lineapelle, in programma a Rho Fiera Milano dal 19 al 21 settembre.

Lineapelle per presentare in anteprima il risultato del proprio impegno nell’innovazione e nella sostenibilità, da sempre considerati due driver centrali per il proprio sviluppo industriale.

Dalla combinazione di questi due elementi nasce ABSOLUTE – The Suede Revolution: un prodotto esclusivo che esprime eleganza e raffinatezza. Questa linea, indirizzata alla calzatura di alta gamma, è stata appositamente progettata per differenziarsi dalle pelli scamosciate presenti oggi sul mercato, offrendo un’esperienza che affascina e coinvolge sin dal primo tocco.

ABSOLUTE –

The Suede Revolution integra nel processo produttivo il recupero della rasatura, uno scarto che si origina durante la lavorazione della pelle. Da questo residuo, opportunamente trasformato, viene estratto un polimero organico che Gruppo Mastrotto ha deciso di valorizzare. Un perfetto esempio di circular economy che si concretizza in un pellame dalle caratteristiche esclusive.

Colori saturi e intensi, una mano morbida e piena e un tatto setoso.

ABSOLUTE –

The Suede Revolution cambia dunque i paradigmi dello scamosciato, fornendo alla calzatura di lusso un materiale ad alto contenuto di sostenibilità.

Materiale in grado di nobilitare uno scarto di produzione secondo una logica di upcycling e con una percentuale di rinnovabilità del 95% (come da certificazione U.S.D.A. rilasciata dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti). Un prodotto senza compromessi, disponibile in 12 colori dalla vivacità e brillantezza uniche che conferiscono alla pelle una particolare profondità cromatica.

La scelta varia dalle tonalità più classiche e raffinate alle tinte più audaci e contemporanee, consentendo a ogni stilista e designer di esprimere al meglio la propria creatività.

Alla base di ABSOLUTE – The Suede Revolution c’è innanzitutto una materia di primissima scelta proveniente da pelli di origine europea. Una selezione accurata che ne fa un prodotto d’élite dedicato al mondo del lusso. Il risultato finale è un pellame che incanta i sensi e regala un comfort avvolgente, elevando l’esperienza tattile a nuovi livelli.

“Con questo articolo –

commenta la Presidente e AD del Gruppo, Chiara Mastrotto – abbiamo voluto dimostrare con i fatti che lusso e sostenibilità possono e devono coesistere, senza scendere ad alcun compromesso sulla qualità o sul design dei prodotti. ABSOLUTE, con la sua combinazione perfetta di bellezza, comfort e responsabilità ambientale, ne è la testimonianza concreta e fissa dei nuovi standard per questo tipo di prodotti, mettendo a disposizione delle grandi Maison della moda un nuovo strumento.

Le novità che Gruppo Mastrotto presenta in fiera non si fermano qui. Gruppo Mastrotto Express, il più grande hub logistico al mondo di pelli in pronta consegna, propone ad aziende e designer tre nuove collezioni:

Clary, una fodera elegante, semilucida e dal look nappato, disponibile in 13 colori per calzatura e pelletteria;

una fodera elegante, semilucida e dal look nappato, disponibile in colori per calzatura e pelletteria; Power e Power Metal Free, fodere con elevate performance tecniche, look opaco ed elevata resistenza all’invecchiamento, progettate per il mondo della calzatura e disponibili in 6 colori.

Tutte e tre le nuove linee

sono caratterizzate da proprietà antibatteriche ed antivirali, grazie all’innovativo trattamento brevettato permanente in grado di eliminare fino al 99.9% di virus e batteri dalla superficie della pelle; sono inoltre Carbon Neutral per le emissioni di Scope 1 e 2 (come tutti gli articoli del servizio in pronta consegna Gruppo Mastrotto Express), rinnovabili fino al 75% e prodotte con processo certificato LWG Gold Rated con l’85% di tracciabilità.

A chiudere il cerchio delle novità, la nuova collezione Autunno/Inverno 24-25 presenta articoli Core, eleganti e senza tempo, e Blending, creativi e glamour. Le nuance di colore presentate per la nuova stagione spaziano dal Mystery, un marrone caratterizzato da una punta di rosa, al rosso Dharby; dal grigio perla Halo al blu Escape.

“Le novità che presentiamo in Fiera quest’anno –

continua Chiara Mastrotto – da un lato confermano l’impegno del nostro Sustainability Journey, un viaggio che è già passato attraverso la presentazione di tre Bilanci di sostenibilità, specchio delle azioni compiute negli anni da Gruppo Mastrotto per conseguire quegli obiettivi di sostenibilità Economica, Sociale e Ambientale promossi dall’Unione Europea, dall’altro quell’attitudine all’innovazione di prodotto e di processo che ci ha sempre caratterizzato e che ci ha permesso di crescere fino a diventare una delle aziende di riferimento a livello globale. In questo modo contribuiamo a far sì che la filiera della moda Made in Italy continui a essere il modello internazionale a cui ispirarsi, nella convinzione che sia possibile e doveroso continuare a innovare, ma secondo una logica di sempre maggior sostenibilità”.

ABOUT GRUPPO MASTROTTO

Gruppo Mastrotto, uno dei principali player a livello mondiale nell’industria conciaria è oggi una realtà industriale globale che conta

2.100 dipendenti

22 stabilimenti nel mondo,

18 in Italia e 4 all’estero in Brasile, Indonesia, Tunisia e Messico,

con un fatturato di oltre 330 milioni di Euro.

L’azienda, fondata nel 1958 da Arciso Mastrotto, è stata poi sviluppata dai figli Bruno e Santo ed è oggi guidata dalla seconda generazione:

Chiara e Graziano Mastrotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Gruppo.

Arzignano (VI), 19 settembre 2023

