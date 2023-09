Confartigianato: al via 14 incontri sul rapporto tra imprese e banca

Dal 21 settembre Confartigianato Vicenza propone sul territorio una serie di incontri di ‘cultura finanziaria’ dedicati al rapporto tra imprese e istituti di credito

Un roadshow sul territorio, articolato in 14 incontri, dedicato al tema del rapporto banca impresa. Prima tappa il 21 settembre a Bassano alle ore 12.30 (nella sede territoriale di viale Pio X, 75) seguirà quella di Marostica venerdì 22 sempre alle 12.30 (sede territoriale in via IV Novembre, 10). È quanto propone Confartigianato Vicenza alle imprese, un momento di approfondimento e dialogo con Paolo Capraro, esperto di rapporti bancari, sulla cultura finanziaria e sulle soluzioni per le imprese con esempi pratici relativi all’esperienza maturata con le imprese artigiane.

Rapporto tra impresa e banca

La relazione che l’imprenditore instaura con la propria banca dipende da molti fattori: forza contrattuale, dimensioni, affidabilità economica e patrimoniale e, purtroppo, anche da scarsa attenzione e poco tempo dedicato a controllare ciò che la banca fa.

D’altro canto, le banche sono esse stesse aziende legate al proprio business.

La vera sfida è quindi quella instaurare un corretto dialogo tra questi due mondi apparentemente distanti, ma necessariamente vicini. Le imprese, spesso, non hanno le competenze tecniche, e tempo, per affrontare un dialogo consapevole con la banca e necessitano di un intermediario di fiducia che sappia utilizzare lo stesso linguaggio.

Le consulenze di Confartigianato

Con questo obiettivo, l’Area Gestione di Impresa di Confartigianato Imprese Vicenza, attraverso consulenze di esperti dedicati alla materia, fornisce assistenza alle proprie aziende associate nel rapporto con la banca, al fine di capirne il rapporto con sistema bancario in termini di condizioni economiche, mediante l’analisi dei principali rapporti bancari – estratti conto, linee di affidamento, mutui e altri finanziamenti – e della situazione delle garanzie concesse, accrescendo la loro cultura finanziaria con l’auspicio di ottenere un auspicabile risparmio di costi, oltre che dei consigli utili.

Per questo nel corso degli incontri si parlerà, in particolare, di: operatività di conto corrente, tipi di affidamento e come richiederli, istruzioni per la contrattazione delle condizioni garanzie personali prestate a favore della banca; novità di questo periodo (truffe, aumento dei tassi e condizioni).

I dettagli relativi a date, luoghi, orari degli incontri e modalità di partecipazione saranno disponibili nel sito di Confartigianato (www.confartigianatovicenza.it)

Comunicato del 20 settembre 2023

Fonte: Confartigianato Imprese Vicenza – Ufficio Stampa