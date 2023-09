Bassano: 17ma edizione di “Bassano, Città dello Sport”

Domenica 24 settembre 2023 dalle 10.00 alle 18.30 è in programma la 17ma edizione di “Bassano, Città dello Sport”.

Al parco Ragazzi del ‘99

sono attesi giovani bassanesi e del comprensorio, che potranno confrontarsi con 42 società sportive di 19 diverse discipline presenti nel nostro territorio.

La giornata di festa è rivolta soprattutto a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di fornire uno stimolo alla pratica sportiva come occasione di divertimento e aggregazione.

“È una manifestazione che ha sempre riscosso molto successo – commenta l’assessore allo Sport, Mariano Scotton – tanto da essere stata replicata negli anni anche da altri comuni limitrofi. Non serve ricordare come Bassano possa vantare una lunga tradizione di passione e dedizione per lo sport.

La nostra è stata, ed è ancora, una città di campioni individuali, grandi squadre e manifestazioni internazionali, che allo stesso tempo sa coltivare e incoraggiare i giovani, promuovere lo sport per i disabili, affiancare le scuole nel delicato compito educativo/sportivo e premiare il fair play”.

Ad accompagnare il Comune di Bassano

in questa manifestazione, da sempre e con grande passione, è la Fondazione Città della Speranza, che darà man forte nella raccolta delle iscrizioni e raccoglierà donazioni volontarie per sostenere la ricerca scientifica contro le malattie infantili.

Importanti e preziose anche le presenze dell’Associazione Città del Dono, della Croce Verde e della Decathlon quale sponsor unico della manifestazione.

“Ringraziamo sin d’ora tutte le società sportive presenti e quanti hanno contribuito a sostenere questo evento sportivo, sia finanziariamente che con una semplice presenza per sensibilizzare in merito al proprio impegno e attribuire alla festa un valore sociale e formativo” aggiunge l’assessore.

Le iscrizioni sono già aperte presso Decathlon Bassano del Grappa, e resteranno aperte il giorno dell’evento all’ingresso del parco fino alle 17.30. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 1° ottobre.

Di seguito

le società sportive presenti, ripartite per disciplina:

Arti Marziali : ASD Karate Club Bassano, Pianeta Sport SSD, Ving Tsun Academy, Judo Bu Sen Bassano, Shinpo Centro Studi Arti Orientali, Vovinam Viet Vo Dao Veneto, Centro Sportivo Sakura, ASD Scuola di Ju Jitsu, Centro Studi Arti Marziali Interne Tian Men.

: ASD Karate Club Bassano, Pianeta Sport SSD, Ving Tsun Academy, Judo Bu Sen Bassano, Shinpo Centro Studi Arti Orientali, Vovinam Viet Vo Dao Veneto, Centro Sportivo Sakura, ASD Scuola di Ju Jitsu, Centro Studi Arti Marziali Interne Tian Men. Ginnastica/Atletica : Ginnastica Junior 2000 ASD, Fides et Robur ASD, Gruppo Atletico Bassano, GDM Sport Italia.

: Ginnastica Junior 2000 ASD, Fides et Robur ASD, Gruppo Atletico Bassano, GDM Sport Italia. Associazioni Danza : Our Dream ASD, Bass-Tango, Sweet Devils School, GDS International Dance Bassano, Scuola Danza San Bassiano, Flash Dance Academy, ASD Welovepole, Move n’ groove, Gym & cheer ASD Titanium.

: Our Dream ASD, Bass-Tango, Sweet Devils School, GDS International Dance Bassano, Scuola Danza San Bassiano, Flash Dance Academy, ASD Welovepole, Move n’ groove, Gym & cheer ASD Titanium. Pallacanestro/Basket : Mini Basket Association ASD.

: Mini Basket Association ASD. Pallavolo/Volley : A.S.D. S. Croce Pallavolo, Bassano Volley ASD ARL.

: A.S.D. S. Croce Pallavolo, Bassano Volley ASD ARL. Tennis : Società Tennis Bassano.

: Società Tennis Bassano. Sub/Piscina : Aquapolis SSD, Sommozzatori Diving Club ASD, Sommozzatori Bassano.

: Aquapolis SSD, Sommozzatori Diving Club ASD, Sommozzatori Bassano. Sci : Scuola Sci Prealpi Venete.

: Scuola Sci Prealpi Venete. Golf : Brolo Bassano Golf Club SSD.

: Brolo Bassano Golf Club SSD. Scherma : Polisportiva Jonathan.

: Polisportiva Jonathan. Orienteering : Orienteering Bassano 1982.

: Orienteering Bassano 1982. Pattinaggio/Skate : Bassano New Skate ASD, Skate Team Bassano.

: Bassano New Skate ASD, Skate Team Bassano. Mountain Bike : ASD Montegrappa Bike Day.

: ASD Montegrappa Bike Day. Hockey : Hockey Roller Bassano, ARL Hockey Bassano 1954.

: Hockey Roller Bassano, ARL Hockey Bassano 1954. Rugby : ASD Rugby Bassano 1976.

: ASD Rugby Bassano 1976. Calcio : Città di Bassano 1903 S.C.

: Città di Bassano 1903 S.C. Baseball : Olimpic Baseball Romano.

: Olimpic Baseball Romano. Arbitri : Associazione Arbitri Bassano.

