Vicenza, parco di Villa Tacchi: il 23 settembre torna “Associazioni in Festa”

Dalle 15.30 alle 18 con il sindaco e l’assessore alla partecipazione Tosetto ad “Associazioni in Festa”

Sabato 23 settembre, dalle 15.30 e fino alle 18 al parco di Villa Tacchi in viale della Pace 89, torna la manifestazione “Associazioni in Festa”, proposta dalle realtà che offrono attività culturali, sociali e sportive nei centri civici di Villa Tacchi, via Calvi e via Maurisio, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune di Vicenza.

Sarà un’occasione per conoscere le associazioni e i servizi offerti alla cittadinanza. Durante la manifestazione si potranno visitare le sedi delle associazioni a Villa Tacchi e partecipare a laboratori per bambini a cura di AsterTre Onlus, alle iniziative per adulti proposte dal Gruppo Pensionati La Rondine e alle attività sportive con gli istruttori di Asd A.sa.be.

Alle 17 è previsto il saluto del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto.

Le associazioni che parteciperanno alla manifestazione sono: Afasici Vicenza Onlus, Alcolisti Anonimi, Al-Anon Gruppi Familiari, A.MA.R.V., APS Associazione Giovani Diabetici Vicenza, APS Associazione ARES, APS Assogevi, APS Serba Sloga, Arte del filo, ASC Attività Sportive Confederate Vicenza, ASD A.SA.BE Attività per la Salute e il Benessere, Associazione Il Faro Comitato Vicentino Antidroga, Associazione Nazionale Nastro Verde, Associazione San Vincenzo, AsterTre Onlus, Centro Culturale Italo Tedesco

Familiari Anonimi gruppo di Vicenza, F.I.D.A.S. Associazione Donatori di Sangue S. Pio X, Fondazione Corpo Italiano di Soccorso Ordine di Malta, Gruppo Alpini G. Reolon, Gruppo Pensionati La Rondine, Narcotici Anonimi – NA gruppo Crederci.

Per maggiori informazioni: circoscrizione3@comune.vicenza.it

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 19 settembre 2023