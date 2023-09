Vicentini sul Podio: a villa Cordellina Lombardi i campioni vicentini dello sport

I campioni vicentini dello sport si ritrovano in villa Cordellina Lombardi giovedì 21 settembre per un evento voluto dalla Provincia di Vicenza e organizzato in collaborazione con il CONI Comitato Regionale Veneto-Vicenza, con il patrocinio della Regione Veneto e la media partnership de Il Giornale di Vicenza – Vicentini sul Podio

Si chiama “Vicentini sul Podio”

ed è alla sua seconda edizione. Attraverso il CONI sono state contattate tutte le federazioni sportive attive nel vicentino, che hanno segnalato atleti e squadre di categoria assoluta che nel corso della passata stagione sportiva si sono distinti per avere conquistato l’oro a livello nazionale o il podio europeo o mondiale.

Presenti, naturalmente, anche i campioni paralimpici, di cui il vicentino è particolarmente ricco.

“Vogliamo festeggiare assieme

una stagione sportiva di successo -commenta il presidente della Provincia Andrea Nardin- con la speranza che sia di buon auspicio anche per la stagione prossima. Grazie alla collaborazione del CONI e del Comitato Paralimpico siamo riusciti ad individuare i campioni di tutti gli sport, dal ciclismo al pattinaggio, dalle bocce al taekwondo: vogliamo che sia davvero la festa dello sport, di tutti gli sport e di tutti gli sportivi. Per tributare il giusto onore ai campioni vicentini, ma anche per conoscerli un po’ meglio e perché siano stimolo alla pratica sportiva.”

La lista degli atleti e delle squadre che riceveranno un riconoscimento giovedì sera è lunga: ci sono 6 squadre (Rangers Rugby Vicenza, G. S. Hockey Trissino, Hockey Breganze, MC Control Diavoli Vicenza, Basser Bassfishing Club ASD, Vicenza Calcio Amputati) e 34 atleti. Si aggiungono altre 4 segnalazioni, per atleti o squadre che non soddisfano tutti i criteri posti, ma hanno raggiunto traguardi talmente significativi da meritare un encomio pubblico.

“Sarà una bella occasione

per parlare di sport con chi lo pratica ai massimi livelli -commenta la consigliera provinciale allo sport e alle pari opportunità Giulia Busato– ricordando anche il valore di inclusione che lo sport promuove. Lo sport è per tutti, per tutte le età, per tutte le condizioni fisiche, non pone limiti se non quelli che ci poniamo noi. E giovedì i campioni vicentini ce lo dimostreranno.”

L’appuntamento è alle 20.30 a villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore (VI), ingresso libero.

Interverranno:

Andrea Nardin , presidente della Provincia di Vicenza

, presidente della Provincia di Vicenza Giorgio Grigolato , presidente del CONI delegazione di Vicenza

, presidente del CONI delegazione di Vicenza Marino Smiderle , direttore del Giornale di Vicenza

, direttore del Giornale di Vicenza Giulia Busato , consigliere provinciale con delega allo Sport

, consigliere provinciale con delega allo Sport Eugenio Marzotto, caposervizio redazione sportiva Il Giornale di Vicenza

Moderatore Marco Meletti

Gli atleti e le squadre

a cui verrà consegnato un riconoscimento:

Rangers Rugby Vicenza

S. Hockey Trissino

Hockey Breganze

MC Control Diavoli Vicenza

Basser Bassfishing Club ASD

Vicenza Calcio Amputati

Giulio Cocco

Francesco Compagno

Umberto Campagnolo

Thomas Ceccon

Elena Vallortigara

Ottavia Cestonaro

Alessandra Ilic

Davide Ghiotto

Chiara Bernardi

Davide Filippi

Katia Ragusa

Ossama Meslek

Asja Zenere

Filippo Zana

Annarita Scalzotto

Stefano Nogara

Gioia Cremonese

Ray Lunardon

Flavio Lunardon

Paolo Pettena

Giulio Tronca

Andrea Dissegna

Leonardo Matteo Gecchele

Marco Pusinich

Simone Salvagnin

Aurora Zonta

Daniele Piran

Annamaria Corato

Luca Petrosino

Giovanni Sasso

Claudio Toscani

Alberto Rizzo

Sabrina Balzi

Mirko Bettega

Segnalati:

L.R. Vicenza U17

Manuel Ghiotto

BMX Creazzo

Elena Bellò

Giovedì 21 settembre alle 20.30

