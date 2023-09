Schio, gara d’arte muraria: in sfida studenti da tutto il Veneto

Costruire un manufatto “a regola d’arte” nel minor tempo possibile. È questa la sfida che vedrà impegnati gli studenti delle Scuole Costruzioni del Veneto sabato 23 settembre (dalle 9.30 alle 16.30) in Piazzale Pubblici Spettacoli a Schio (VI) per la Gara regionale d’arte muraria EdilTrophy 2023.

Alla competizione, organizzata dalla Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio in collaborazione con il Comune di Schio e l’ente nazionale FORMEDIL, parteciperanno una dozzina di studenti per la categoria junior e 14 mastri muratori provenienti dalle sette province del Veneto per la categoria senior.

Con creatività, competenze tecniche e anche velocità i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di alcune opere murarie come fioriere, barbecue e panchine. Al termine della competizione i manufatti saranno donati alla città di Schio, che li installerà in alcuni quartieri. «Siamo davvero orgogliosi di ospitare questo importante evento che mette in risalto le abilità di molti giovani – sottolinea l’assessore all’istruzione Anna Donà -. Appuntamenti di questa portata sono in grado anche di far conoscere interessanti percorsi formativi, che preparano alcune delle professioni più ricercate dal mercato del lavoro».

I vincitori delle regionali disputate a Schio parteciperanno alla finale nazionale a Bari che eleggerà i migliori muratori dell’anno. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza ed è a ingresso libero. Sarà allestito anche uno spazio con una simpatica lotteria gastronomica con in palio panini, patatine e bibite.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 19 settembre 2023