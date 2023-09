Romy Dall’Antonia in piena forma vince a Pedavena nell’Ibiza Cup

Il pilota di San Vendemiano fa sua la combinata nel monomarca, al termine di una lotta incredibile, andata a suo favore per soli dodici centesimi – Romy Dall’Antonia

Il ritorno della Cronoscalata Pedavena – Croce d’Aune, pur con un percorso azzoppato, è stato accolto dall’ambiente come un più che gradito ritorno.

La salita bellunese,

tappa del Trofeo Italiano Velocità Montagna andata in scena Sabato e Domenica scorsi, ha visto Rally Team festeggiare un Romy Dall’Antonia in piena forma.

Romy Dall’Antonia, il pilota di San Vendemiano, alla guida della sua Seat Ibiza Cupra Racing Start, ha cercato in tutti i modi di tenere aperta la partita per una Seat Ibiza Cup che ha decretato qui il vincitore.

Il portacolori della scuderia di Rosà era obbligato a vincere entrambe le gare ma un problema al cambio, accusato nella prima salita, lo ha costretto a chiudere al terzo posto, rendendo vano il successo centrato nella successiva tornata ma con la combinata dei tempi a proprio favore.

Una lotta senza tregua, dodici i centesimi che hanno sancito il suo successo a fine giornata, che conta anche un doppio terzo gradino del podio, in gruppo RS Cup ed in classe RSTC.

“Dovevo vincere tutte e due le gare

per tenere vivo il campionato” – racconta Dall’Antonia – “e le prove del Sabato mi davano buone speranze, dopo aver rivisto l’assetto da Vittorio Veneto. Nelle libere ero davanti a Mezzacasa, di otto decimi, ma in gara 1 il cambio mi ha creato dei problemi. Quando mettevo la terza passava subito in quarta, abbiamo un cambio semiautomatico di tipo DSG, ed il tempo perso mi portava in terza posizione, a tre decimi da Mezzacasa ed a cinque da Buiatti.

Per gara 2 avevamo risolto il problema, almeno in parte, e mi sono buttato con il coltello tra i denti, rischiando ad ogni curva. Ho vinto gara 2 e, per un soffio, anche la somma delle due manche. Anche se la vittoria del campionato è andata rimangono le tante soddisfazioni che mi hanno portato indietro di quindici anni, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Ora vedremo se andare a Cividale, ultima tappa del trofeo, oppure se concentrarci già sull’ultimazione del progetto che ci porterà in gara nel 2024.”

Poca fortuna

a Pedavena per Daniel Reato, al via con una Renault Twingo in E1 Italia, in difficoltà nelle prove del Sabato per una scelta di assetto che non ha portato ai risultati sperati.

Peggio andava in gara 1 dove una toccata, dopo un testacoda, lo estrometteva dai giochi.

Stessa vettura e classe ma diverso risultato, sesto di E11600 e dodicesimo nella generale di gruppo, per un Adriano Antoniol che ha fatto del divertimento il suo primario obiettivo.

Chilometri importanti per fare esperienza e crescere, in vista dei prossimi appuntamenti.

Sogno realizzato, debutto tra le millesei del gruppo A, per un soddisfatto Daniel Filini.

Il pilota della Peugeot 106 Rallye,

messa a disposizione da New Rally Team, ha messo in campo un ritmo che lo ha portato a progredire, passaggio dopo passaggio.

Tanta la strada ancora da percorrere per essere competitivi ma la rotta tracciata è buona.

Presenza d’eccezione, alla salita di Pedavena, per Alessandro Battaglin e la sua Hyundai i20 R5, curata da PR2 Sport, nel ruolo di apripista con il doppio zero sulle sue fiancate.

