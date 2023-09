Sabato 23 e domenica 24 settembre – Piovene Rocchette festeggia il Centenario del Gruppo Alpini.

Piovene Rocchette è già bardata col tricolore

e li aspetta colma di orgoglio. Sabato 23 e domenica 24 settembre grande festa per celebrare il Centenario del Gruppo Alpini Piovene Rocchette che sfileranno per le vie del paese, ma non solo. Nel ricco programma anche le Cante del Coro ANA, la rappresentazione teatrale de ‘Il peso dello zaino’ e, immancabile e conviviale, il pranzo sociale.

“E’ l’associazione più longeva di Piovene Rocchette e si è sempre adoperata per la Comunità in totale umiltà, riassumendo fedelmente il motto del Gruppo: ‘Non contate noi, ma contate su di noi’-dichiara il Sindaco di Piovene Rocchette Erminio Masero– Dalle opere sociali agli interventi sul territorio comunale, anche con l’avallo dei volontari della Protezione Civile, gli Alpini ci sono sempre stati. Sempre in mezzo a noi, per noi, le nostre Penne Nere si sono prodigate in ogni occasione con prontezza, sacrificando il tempo in famiglia, rispondendo ‘noi ci siamo’ quando Piovene Rocchette aveva bisogno-continua il Sindaco Masero-

Un grazie a loro

che portano con fierezza il Cappello con la Penna e, non potremmo mai dimenticarli, un pensiero carico di riconoscenza a quelli che ‘hanno posato lo zaino’: ognuno di loro ha reso grande la Famiglia del Gruppo Alpini Piovene Rocchette. Una famiglia, appunto, che di volta in volta è stata guidata dai Capigruppo: persone che, al di là delle cariche elettive, si sono sempre messi in prima linea per il bene comune-conclude-Invito quindi tutta la Cittadinanza a festeggiare i nostri Alpini questo fine settimana”.

“Ringrazio il Sindaco Erminio Masero l’Amministrazione Comunale e i numerosi sponsor che, ancora una volta, sono al nostro fianco in questa importante occasione: i 100 anni di fondazione del nostro Gruppo-commenta Giovanni Pattanaro, Capogruppo Alpini Piovene Rocchette-Arrivare al traguardo del Centenario è un evento eccezionale: quelle del prossimo fine settimana saranno due giornate ricche ed intense dove genuinità, calorosità e simpatia che da sempre contraddistinguono gli Alpini si riverserà tra le vie del nostro paese-conclude lanciando l’invito alla Cittadinanza a non mancare alla festa alpina- A nome di tutto il Gruppo Alpini Piovene Rocchette un grazie immenso a chi vorrà essere al nostro fianco sabato 23 e domenica 24 settembre. Vi aspettiamo numerosi”.

“Sarà per noi un grande onore partecipare a questo Grande Compleanno-commenta Mirco Gasparini, Consigliere di ANA Vicenza– Della nostra Sezione, quest’anno, solo tre Gruppi hanno celebrato il Centenario: dopo Schio, Thiene ora tocca a Piovene Rocchette e saranno presenti in gran numero i Consiglieri del nostro Direttivo, oltre al Vessillo della Sezione Abruzzi L’Aquila che è gemellato col Gruppo Alpini Piovene Rocchette”.

Programma

Centenario Alpini Piovene Rocchette “Non contate noi, ma contate su di noi”

Sabato 23 settembre

alle 17 ritrovo e inizio cerimonia con esposizione corona e alzabandiera al Monumento lato Cimitero Vecchio

alle 18.30 nella Chiesa Parrocchiale San Giuseppe a Rocchette la Santa Messa in ricordo di chi “è andato avanti’, animata dal coro ANA

alle 20 in Auditorium Comunale la rappresentazione teatrale “Il peso dello zaino” di Andrea Brugnera, con la collaborazione del Coro ANA di Piovene Rocchette

Domenica 24 settembre

alle 9 alzabandiera e deposizione corona dinnanzi al Monumento della Vittoria

alle 9.30 ammassamento e inquadramento gruppi in via Libertà, zona Expert/bar Bivio

alle 10 sfilata degli Alpini tra le vie cittadine accompagnati dalla Fanfara di Vivaro-Dueville. Da via Libertà si risale verso via Santa Eurosia, via Trento, viale Matteotti per arrivare infine in Piazzale della Vittoria

ore 11 Saluto del Sindaco, delle Autorità presenti e del Capogruppo

ore 12.30 Pranzo sociale, aperto a tutti e dal costo di 30 euro a persona, che si terrà nella tensostruttura allestita nel parcheggio del Patronato.

A seguire una ricca lotteria che come 1° premio regalerà alla persona fortuna una crociera per 2 persone.

Ufficio Stampa Piovene Rocchette, 20 settembre 2023