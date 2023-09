Da don Maistrello forte richiamo ad interventi di sostegno educativo e professionale – Luisetto (PD): Vicenza, sistema carcerario

“L’analisi che, con puntualità e chiarezza,

il cappellano della casa circondariale di Vicenza, don Luigi Maistrello, ha esposto nel corso dell’audizione, tocca i nodi di un disagio che riguarda i detenuti ma anche chi quotidianamente se ne prende cura. E richiama anche la Regione a fare la propria parte e ad intervenire in sinergia con il Ministero, il Comune e la struttura”.

A dirlo la Consigliera regionale del PD Veneto, Chiara Luisetto, presente alla seduta della quarta commissione consiliare del Comune di Vicenza che ha ospitato le audizioni di don Maistrello e del garante dei diritti dei detenuti, Mirko Maule.

“Don Luigi,

profondo conoscitore del sistema carcerario, ha evidenziato la carenza di figure educative, il bisogno di formazione degli agenti di polizia penitenziaria e la necessità di professionalizzare i detenuti. Un lavoro di ricostruzione che non va confinato tra le mura degli istituti di pena ma che è fondamentale portare avanti in stretto rapporto le istituzioni, per garantire anche una maggiore sicurezza delle città”.

“In questo senso serve anche una classe politica sensibile alla questione, certamente lontana da quell’approccio mostrato recentemente dall’assessore Donazzan, che svilisce una umanità nel cui recupero si deve invece credere.

La Regione – conclude Luisetto –

può fare molto perché ha competenze che includono l’assistenza medica dei detenuti, quella farmaceutica, l’intervento sulle tossicodipendenze e la prevenzione.

Dei 350 detenuti nella casa circondariale di Vicenza, 40 soffrono di disturbi psichiatrici e necessitano di ancora maggiori attenzioni e interventi dedicati: numeri che impongono, tanto a Vicenza quanto negli altri istituti penitenziari del Veneto, un’attenzione concreta”.

Gruppo PD Veneto

Consiglio regionale del Veneto

Ufficio stampa Stefano Ciancio