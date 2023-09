Djokovic l’insaziabile: il serbo a caccia di nuovi record

Non c’è alcun dubbio sul fatto che Novak Djokovic rappresenti uno dei tennisti più vincenti della storia del tennis. La conquista del Masters 1000 di Cincinnati, ottenuta ai danni di Alcaraz in una finale da record (la più lunga in ambito Masters 1000), è stata un’ulteriore conferma di come il campione serbo non abbia alcuna intenzione di abdicare, malgrado i 36 anni già compiuti. Novak ha dimostrato ancora una volta di non essere ancora sazio, nonostante il viale del tramonto sia ormai sempre più vicino. Ma ora è già il momento di concentrarsi sui prossimi obiettivi, a partire dagli US Open, che torneranno ad accoglierlo dopo due anni di assenza forzata. E sono tanti anche i record ancora a sua disposizione, con la possibilità di vincere il Grande Slam rinviata al 2024 a causa della sconfitta rimediata a Wimbledon. Chi si diletta con le scommesse puntando nel sito di Betfair dovrà necessariamente tenerne conto.

Previsioni sul ritiro? Le parole di Armenulic e del padre di Novak

A sbilanciarsi sul futuro di Djokovic negli ultimi mesi sono state due persone che conoscono benissimo il fenomeno nato a Belgrado. Il primo è il coach serbo Radmilo Armenulic. La sua speranza è che il tennista ascolti se stesso quando giungerà il momento di dire basta. Ma Armenulic è voluto essere più preciso, indicando come il campione serbo potrebbe concludere il suo percorso da giocatore entro 1 o, al massimo, 2 anni. Quel che è certo è che con la fine della sua carriera si chiuderebbe un’era irripetibile. Per quanto concerne “papà Djokovic”, Srdjan spera di vedere il figlio ritirarsi alla fine del 2024. Il padre ha anche indicato come il tennis non costituisca l’intera vita di Novak, auspicando che venga ricordato e apprezzato anche per ciò che farà (e ha fatto) lontano dai campi di gioco. Sono 30 anni che il figlio corre con una racchetta in mano: un lavoro logorante che tende a lasciare poco spazio ad altri progetti.

I primati già ottenuti e quelli possibili

Djokovic è il giocatore ad aver vinto più titoli Slam (ben 23) e più Master 1000 (39), oltre ad essere rimasto più a lungo in testa alla classifica ATP (389 settimane). Si tratta anche dell’unico tennista ad aver conquistato tutti e 13 i tornei di maggiore importanza (ossia gli Slam e i Master 1000). Il torneo di Cincinnati ha portato il numero di vittorie in carriera a toccare quota 1069. In questa classifica lo sopravanzano solo Connors e Federer. E gli sarà sufficiente ottenere una vittoria agli US Open per tornare numero 1 del ranking ATP. Il trionfo in finale stabilirebbe un ulteriore record. La otterrebbe, infatti, a 36 anni, 3 mesi e 19 giorni, divenendo in questo modo il tennista più “anziano” dell’Era Open a vincere negli States, superando Ken Rosewall. Quest’ultimo riuscì nell’impresa a 35 anni, 10 mesi e 11 giorni, nel lontano 1970.

Le scommesse tennis sul serbo, pertanto, sono destinate a continuare ancora per diverso tempo.