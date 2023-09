Antica Fiera del Soco: un convegno sul “vivere bene”

Bicicletta, movimento e alimentazione: al Soco un convegno sul “vivere bene” – Antica Fiera del Soco

Regione Veneto, Ulss 8, Fiab, Comuni e scuole fanno squadra. La Treviso-Ostiglia pronta nel 2024

Da alcuni anni,

l’Antica Fiera del Soco offre l’occasione per fare il punto sulle diverse iniziative e sui progetti realizzati congiuntamente da Regione Veneto, Ulss 8, Fiab, Comuni e istituti scolastici per promuovere le abitudini quotidiane che favoriscono la salute e il benessere, con un focus specifico sull’utilizzo della bicicletta per i brevi spostamenti quotidiani, in particolare nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro.

Anche quest’anno, dunque, in occasione della manifestazione grisignanese le varie realtà coinvolte si sono riunite alle scuole medie di Grisignano per un convegno che ha consentito di condividere i risultati raggiunti e presentare le prospettive future, con il supporto della Fiera e di Decathlon e la collaborazione di Campagna Amica-Coldiretti Vicenza.

La dottoressa Maria Teresa Padovan, referente dell’Ulss 8 per queste iniziative, ha presentato la campagna di comunicazione della Regione Veneto “Vivo bene” e il patto “Comunità Attive” che incentiva corretti stili e abitudini di vita, come il “chilometro della salute” da percorrere a piedi ogni giorno con appositi percorsi previsti nei Comuni coinvolti, attivato dallo scorso anno anche a Grisignano.

Per quanto riguarda

gli spostamenti in bicicletta, c’è da registrare un importante aggiornamento su un’infrastruttura fondamentale: l’avvocato Enrico Specchio della Regione Veneto ha infatti annunciato che l’intero tratto vicentino della ciclopedonale Treviso-Ostiglia sarà completamente ultimato e operativo entro il giugno 2024 (i lavori sono già in buono stato di avanzamento), mentre entro il 2025 sarà completata tutta la tratta regionale, con l’ultimo segmento veronese.

L’entrata a pieno regime della ciclabile consentirà di incrementare ulteriormente anche gli ottimi risultati già ottenuti con il progetto “a scuola in bici”, coordinato da Agenda 21 nei Comuni di Grisignano di Zocco, Torri di Quartesolo, Nanto, Longare, Castegnero e Montegalda nello scorso anno scolastico, coinvolgendo 634 studenti con la collaborazione di Ulss 8, Fiab, delle Polizie Locali e delle associazioni sportive del territorio.

Un percorso di formazione

che ha coinvolto attivamente gli insegnanti e le famiglie, in seguito al quale sono sensibilmente aumentati i ragazzi che hanno deciso di utilizzare la bici per andare a scuola anche nel nuovo anno scolastico appena iniziato.

L’impegno del Comune di Grisignano e della Fiera del Soco nella valorizzazione della “mobilità dolce” è stato riconisciuto anche da Fiab, che per il 2023 ha confermato a Grisignano l’attestato di Comune Ciclabile, consegnando al sindaco Stefano Lain l’apposita bandiera in occasione della “pedalata al Soco” che si è svolta nella domenica mattina della Fiera.

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Antica Fiera del Soco