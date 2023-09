Thiene: al Teatro Comunale tre nuovi spettacoli a novembre

Nuova rassegna + Thiene: a novembre tre nuove proposte per un’offerta teatrale thienese al top

A rendere vivo il Teatro Comunale di Thiene non ci sono solo l’eccellenza di una Stagione di Prosa che si distingue a livello anche nazionale e le proposte per le famiglie e i più piccoli che, anch’essa, fa il pienone nei pomeriggi domenicali d’inverno.

Il mese di novembre, infatti, offrirà al pubblico anche una rassegna di tre spettacoli imperdibili dal nome programmatico + Thiene.

«Portiamo a Thiene –

spiega il Sindaco, Giampi Michelusi – tre nuove proposte che andranno a rendere davvero unico e innovativo il cartellone stilato dall’Amministrazione Comunale per il suo pubblico. L’obiettivo è quello di soddisfare tutti i palati, sempre con quella qualità impeccabile che distingue la grande tradizione del Teatro Comunale».

«Crediamo che il pubblico gradirà questa nuova rassegna – è il commento dell’Assessora alla Cultura Ludovica Sartore -. L’Amministrazione Comunale è sensibile ai desiderata del suo pubblico e ritiene che un’offerta culturale debba intercettare, interpretare e realizzare i gusti davvero di tutti. Ovviamente per farlo deve mettere in campo tutta l’esperienza e la professionalità consolidate di quanti, in Municipio e in altre realtà del settore, fanno del Teatro un lavoro e una passione».

La rassegna

inizia Domenica 5 Novembre 2023 alle 20.45 con Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo portato in scena da Elio e le Storie Tese diretti da Giorgio Gallione.

Sarà un pittoresco viaggio musicale nel repertorio di Elio e le Storie Tese. Una radiografia folle e ragionata della nostrana Terra dei Cachi 2023 dove ironia, incursioni surreali e filosofia assurda disegnano un bel paese italiota grottesco e contemporaneo. Canzoni, monologhi, scherzi musicali, performance strumentali virtuosistiche e demenziali, come è nello stile mitico e identitario del gruppo.

Grande capacità musicale e talento compositivo al servizio di un racconto deflagrato e sempre sorprendente, dove metodo e follia, genio e sregolatezza incrociano continuamente strade e ispirazioni. Sarà un concerto teatrale senza un attimo di tregua, dove lo sguardo dissacrante e giocoso di Elio e le Storie Tese genera comicità e paradosso.

Si prosegue

Domenica 12 Novembre 2023 alle 18.00 con Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato di e con Marco Goldin. Seguendo il ritmo del proprio recente omonimo romanzo edito da Solferino, Marco Goldin sale sul palcoscenico per raccontare, con la consueta affabulazione appassionata e coinvolgente che lo distingue le ultime settimane della vita di Vincent van Gogh.

La scenografia è decisamente emozionante con immagini dei quadri e di fotografie d’epoca, oltre a una nutrita e suggestiva parte filmica appositamente girata nei luoghi di Van Gogh in Provenza, tra Arles e la pianura della Crau, le amate Alpilles e l’istituto di cura per le malattie mentali di Saint-Rémy nel quale scelse di stare per un anno. E ancora, lo spettatore potrà lasciarsi trasportare nei campi di grano e per le strade di Auvers-sur-Oise, nella casa del dottor Gachet e lungo il fiume.

Non mancano gli ambienti dell’Auberge Ravoux, dove Van Gogh ha vissuto nelle settimane finali. Così come non mancano, nelle immagini appositamente girate per lo spettacolo, i ricordi dei luoghi olandesi, e segnatamente la regione del Brabante nella quale era nato. A creare ancor di più un’atmosfera spirituale, eppure densa della carne e dei sogni della vita di Van Gogh, contribuiscono le splendide musiche di Franco Battiato, eccezionalmente concesse per questa occasione.

Chiude la rassegna

Venerdì 24 Novembre 2023 alle ore 20.45 Avantintrio di Marco e Pippo. Si tratta del debutto a Thiene del nuovo spettacolo di Marco Zuin, Filippo Borille e Gaetano Ruocco Guadagno, il Trio Comico Marco e Pippo.

Il titolo è un gioco di parole che non solo rafforza ulteriormente la loro identità di un unico essere comico a tre teste, ma allo stesso tempo richiama e racconta il concetto di movimento. Lo spettacolo infatti è un viaggio “avanti e indrio” per il Veneto, per raccontare le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio anche a chi veneto non è.

L’uso della lingua veneta dialettale rappresenta la cifra stilistica del trio. Sapientemente usata ed amata dal gruppo come caratteristica espressiva di un territorio, concorre a potenziare la natura dei personaggi e viene apprezzata da un pubblico sempre più vasto, anche delle altre regioni d’Italia.

Nello spettacolo non mancheranno gli storici personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico da molti anni, ma saranno presentati anche nuovi inediti personaggi che già hanno fatto capolino nel programma podcast Bajiji, ultimo progetto editoriale del trio.

La rassegna è realizzata con il sostegno di BCC Verona e Vicenza – Gruppo BCC ICCREA e Ceccato Automobili.

Info e vendita biglietti: Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene e la Pedemontana Vicentina, piazzetta Rossi, 17 tel. 0445-804.837, info@visitpedemontana.com.

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line vivaticket.com

ELIO E LE STORIE TESE – (5 NOVEMBRE 2023)

POLTRONISSIME 60,00 €

PLATEA 55,00 €

PRIMA GALLERIA CENTRALE 55,00 €

1^ GALLERIA 50,00 €

2^ GALLERIA 45,00 €

MARCO GOLDIN – (12 NOVEMBRE 2023)

POLTRONISSIME 28,00 €

PLATEA 26,00 €

PRIMA GALLERIA CENTRALE 26,00 €

1^ GALLERIA 20,00 €

2^ GALLERIA 18,00 €

MARCO E PIPPO – (24 NOVEMBRE 2023)

POLTRONISSIME 35,00 €

PLATEA 30,00 €

PRIMA GALLERIA CENTRALE 30,00 €

1^ GALLERIA 25,00 €

2^ GALLERIA 20,00 €

