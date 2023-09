In piazza Falcone Borsellino la seconda edizione a Schio: la “Festa del Volontariato” domenica 24 settembre

Dopo l’importante partecipazione dello scorso anno, torna la Festa del Volontariato di Schio. L’appuntamento è in programma per domenica 24 settembre in Piazza Falcone Borsellino con tutte le associazioni cittadine, momenti di intrattenimento dedicati a bambini e famiglie e performance collettive.

«Si tratta della seconda edizione

di un evento dedicato al mondo del volontariato scledense e che è frutto di un percorso partecipativo iniziato nel 2022 e voluto dall’Amministrazione per fare rete tra le varie associazioni che operano per il bene di Schio e per mettere in luce il loro prezioso impegno – sottolinea il vicesindaco e assessore al sociale, Cristina Marigo -.

Anche quest’anno potremo conoscere tante realtà e chissà che magari qualcuno decida di entrare a far parte di qualche associazione mettendo a disposizione il proprio tempo.

La presenza del volontariato a Schio è fondamentale perché, oltre ad essere di supporto a moltissime persone, rende la nostra città una vera comunità attenta ai bisogni di tutti».

Dalle 9.30 alle 18.30 del 24 settembre,

dunque, circa trenta realtà no profit saranno in Piazza Falcone Borsellino con desk informativi per raccontare la propria mission e il proprio impegno a favore del territorio.

Alle 10.30 la piazza si colorerà di animazioni e giochi per bambini e famiglie a cura dell’associazione Fate per gioco.

Alle 11 è previsto un aperitivo analcolico a cura. di A.C.A.T. PEDEMONTANA Odv.

Alle 11.30, invece, chi vorrà potrà unirsi ai danzatori di Dance Well per una performance artistica inclusiva.

Il pomeriggio prosegue con

l’esibizione del Coro Giovanile Città di Schio (ore 15.30),

(ore 15.30), un laboratorio di disegno per bambini sui valori del volontariato a cura di Ludobus (ore 16)

a cura di Ludobus (ore 16) una caccia al tesoro organizzata dall’Oratorio Don Bosco (ore 16.30).

La giornata si concluderà con le musiche del Coro Monte Pasubio (dalle ore 18).

