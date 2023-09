Hockey Trissino vince il V Memorial Gianni Stefani

Nel classico appuntamento pre-stagionale al Pala Dante, la squadra di Tiago Sousa rispetta il pronostico, e dopo due convincenti successi porta a casa il trofeo. – Hockey Trissino.

Grazie a Valdagno e Montebello per aver condiviso con noi un weekend in memoria di un grande amico del Trissino e dell’hockey in generale

E’ l’Hockey Trissino

ad aggiudicarsi la 5° edizione del Memorial Gianni Stefani, giocato in un Pala Dante vestito a festa e con un’ottima cornice di pubblico.

Tre partite gradevoli, tre avversarie che si stimano e si rispettano, ma che in pista hanno dato tutto per superarsi.

Alla fine ha avuto la meglio la squadra di casa, che ha vinto entrambi i propri match (7-2 col Montebello e 4-2 col Valdagno).

Al secondo posto si è classificato il Valdagno dopo la vittoria per 6-3 sul Montebello nel match inaugurale.

Buone le indicazioni per il neo tecnico portoghese Tiago Sousa, che ha potuto testare davanti al pubblico amico il grado di amalgama tra vecchi e nuovi giocatori.

A questo proposito,

ottime le sensazioni inerenti i nuovi: dal portiere Sgaria al “tuttocampista” Rei Garcia, passando per il giovanissimo Giulio Piccoli, già dentro gli schemi del gruppo. Per il Trissino si tratta del quarto successo consecutivo in questo tradizionale appuntamento di preparazione alla stagione, dopo che nella prima edizione furono i portoghesi del Barcelos ad alzare al cielo il trofeo.

A fine gara molto sentito l’intervento di Erika Stefani e del Sindaco Davide Faccio, che hanno ricordato in Adesso testa al primo, vero, ufficiale impegno della stagione. Sabato prossimo dalle 20.45 al Pala Castellotti di Lodi giocheremo contro l’Amatori Wasken nella Gara di Andata della Supercoppa Italiana!