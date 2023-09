22, 23 & 24 Settembre 2023 – Ritorna a Fabrica Alta Schio, l’unico e originale Food Truck Festival con Artisti di Strada e tanto altro!

SCHIO – FOOD & BUSKERS FESTIVAL 22, 23 & 24 SETTEMBRE 2023

INGRESSO GRATUITO

Ritorna a Fabrica Alta Schio, l’unico e originale SCHIO – FOOD & BUSKERS FESTIVAL: un evento ad ingresso gratuito in collaborazione con il Comune di Schio che animerà le strade cittadine con artisti di strada di ogni tipo, giocoleria, Trampolieri, magia e simpatia, per farti vivere un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini!

SCHIOFOOD & BUSKERS FESTIVAL ospiterà anche area food& drink, a cura di bOOm Eventi: 7 Chef con i loro Food Truck arriveranno da tutta Italia portando le loro eccellenze regionali ed internazionali in formato gourmet!

Il festival è rivolto a tutti: dalle 13:00 alle 17:00, ogni giorno, saranno previsti laboratori di spettacolo ed intrattenimento!

SCHIO FOOD & BUSKERS FESTIVAL è presentato da bOOm Eventi.

COSA POTRAI MANGIARE

I NOSTRI FOOD TRUCK:

Arancini, cannoli e dolci siciliani Hamburger gourmet

Dolci squisiti

Arrosticini abruzzesi

Patatine fritte e Polpette Carne argentina

ORARI

Venerdì 22 Settembre, dalle 17.00 alle 23.30.

Sabato 23 Settembre, dalle 12.00 alle 23.30.

Domenica 24 Settembre, dalle 12.00 alle 23.30.

CONTATTI: luca.morini@feednfood.it

LINK EVENTO: https://fb.me/e/1wRPSq37b

LINK bOOm Eventi: https://www.facebook.com/Feednfoodeventi



Feed ‘n’ Food

é una azienda di organizzazione eventi composta da un team esperto nell’ambito del marketing territoriale che idéa manifestazioni ed iniziative pubbliche curate in ogni dettaglio.

Da oltre 10 anni sviluppiamo eventi con un obiettivo ben preciso: lasciare un segno emozionale agli occhi dei visitatori, turisti ed ospiti che hanno partecipato ad uno degli oltre 700 eventi organizzati.

Il nostro focus é orientato alla ideazione, realizzazione e sviluppo di format incentrati sull’enogastronomia. La creatività e la grande capacità di promozione ci distinguono in un mercato in cui saper comunicare fa la differenza.

Feed’n’Food é titolare di cinque eventi format ben distinti tra loro.

FOOD TRUCK FESTIVAL: l’evento di street food che riunisce i migliori food truck d’Italia, vere e proprie cucine su ruota, che portiamo in tutto lo stivale.

ALL YOU CAN GRILL: un evento dedicato agli amanti del bbq ma in formato all you can eat con maestri grigliatori che tra giochi e braci danno vita ad un ristorante gustoso.

BUSKERS FESTIVAL: tra cibo e magie, i nostri artisti di strada invadono le Piazze ed i centri storici per la gioia di grandi e piccini, con un occhio di riguardo alla qualità gastronomica.

TIROLO IN FESTA: la musica, la cultura e la cucina tirolese in un unico weekend,

il folklore del territorio alpino la farà da padrone tra degustazioni e musica.

FESTA D’IRLANDA: l’arte, l’intrattenimento e i migliori piatti tipici, senza scordare le birre rigorosamente Irish e le degustazioni dei whisky più pregiati.

Feed’n’Food è partner di alcuni tra i più importanti eventi fieristici di Modena Fiere in cui gestisce il Food & Beverage per le kermesse con grande afflusso di pubblico.

Fonte Feed’n’Food di bOOm Eventi S.r.l.s.