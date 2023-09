Cooperativa Margherita: le iniziative per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer

Cooperativa Margherita, all’interno del ricco calendario della XVI edizione di Margherita in Festa, organizza alcune iniziative in occasione del mese dedicato alla malattia di Alzheimer.

Il primo appuntamento

sarà venerdì 22 settembre alle 20:30 a Colceresa (Palazzo Scaroni, via Chiesa 29) con l’incontro “Oltre lo stigma: umanità e dignità intorno alla demenza”, patrocinato dal Comune di Colceresa. La dott.ssa Marica Scremin di Cooperativa Margherita accompagnerà la dott.ssa Sandra Bortolamei, geriatra dell’ospedale di Vicenza, e la dott.ssa Elena Mantesso, educatrice e felicitatrice Sente-Mente, in una conversazione sulle demenze, la malattia di Alzheimer, il ruolo della società e del territorio, i servizi, la prevenzione e la continuità delle relazioni, nonostante la diagnosi.

E’ previsto un momento dedicato alle domande del pubblico e un fine serata con tisane. L’ingresso è libero e gratuito.

Sabato 23 settembre,

invece, la mattinata sarà dedicata ai bambini con letture animate sul tema ed un laboratorio creativo con la realizzazione di un manufatto artistico da portare a casa. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Quinto Vicentino ed è realizzata in collaborazione con la libreria Parentesi Graffa di Sandrigo. L’appuntamento sarà alle 10:30 presso l’auditorium delle scuole primarie di Quinto Vicentino. Ingresso libero e gratuito.

Altri appuntamenti

per la cittadinanza, infine, saranno i “Caffè In Gaja” organizzati dalla rete Mai più soli.

In particolare in collaborazione con le associazioni Il Girasole Odv e La Sisila.

Si tratta di iniziative gratuite di socializzazione e sostegno per famigliari e accompagnatori di anziani fragili. In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer sono previsti due incontri con la dott.ssa Marica Scremin nelle sedi dei centri diurni In Gaja di Cooperativa Margherita, dal titolo “Con chi si può parlare di demenza? Come abbattere lo stigma e il tabù intorno a questa malattia”. Il due appuntamenti saranno giovedì 21 Settembre alle ore 10.00 presso la sede In Gaja Camisano Vicentino (via Pomari 7) e martedì 26 Settembre alle ore 18.00 presso la sede In Gaja Sandrigo (via San Gaetano).

Le iniziative rientrano nel calendario della ℎa , dedicata al tema “Cultura e politica: quale dialogo?”, patrocinata da 23 Amministrazioni Comunali del territorio vicentino e sostenuta dalle aziende Vei Group, Gamma Trading, Vesco Giaretta, Omis, Edilfloor, Telea, Luce &Light, Berton Magazzini e Pro Sandrigo.

Daria Maule Comunicazione e marketing

Margherita Società Cooperativa Sociale

www.cooperativamargherita.org