Ospedali di Santorso e Bassano del Grappa – “Basta una zampa”: i cagnolini di For A Smile tornano a regalare sorrisi ai bambini

Inaugurata lunedì 18 settembre

la ripartenza del servizio del progetto nazionale “Basta una Zampa – Dog-Pet Therapy”.

Ideato dalla Onlus e sostenuto, per il 2023 e 2024, dai club Lions di Bassano, Marostica, Thiene e Schio.

Con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank

A volte “basta una zampa”

per regalare un sorriso ai bambini ricoverati in pediatria, rendendo la loro permanenza in ospedale un’esperienza meno traumatica. Proprio per questo lunedì 18 settembre è stata inaugurata all’Ospedale Santorso la ripartenza del progetto di “Basta una Zampa – Dog-Pet Therapy”, avviato dall’ULSS 7 Pedemontana con For a Smile Onlus.

Fortemente voluto dai club Lions dei territori di Bassano, Marostica, Thiene e Schio, con capofila il Lions Club Bassano Jacopo Da Ponte.

Con il contributo della Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank per l’ anno 2023 e 2024 .

L’ULSS 7 Pedemontana, dopo la positiva esperienza prima della pandemia, aveva già rinnovato la convenzione con For a Smile Onlus per i mesi di novembre e dicembre dello scorso anno. Ma tutti gli attori che ruotano attorno a questo progetto hanno ritenuto importante proseguire con il servizio, visti i grandi risultati in termini di benessere per i beneficiari. Quello della Dog-Pet Therapy è infatti un sostegno prezioso, in un momento delicato, durante il quale si genera spesso uno stato di forte insicurezza e ansia.

«Siamo lieti

di poter dare continuità a questo progetto – ha sottolineato il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – che dimostra la nostra attenzione non solo all’attività strettamente diagnostica e terapeutica, ma in generale al vissuto dei pazienti rispetto alla malattia e alla permanenza in ospedale. Questo vale per tutti i nostri pazienti, a maggior ragione per quelli pediatrici.

Ringrazio dunque i Lions Club e tutti i soci che hanno reso possibile la prosecuzione di questo progetto, che oggi presentiamo a Santorso, ma riguarda anche la Pediatria di Bassano.

Si tratta dunque di un’iniziativa a valenza aziendale, a conferma del nostro impegno a garantire i medesimi standard a tutti i nostri pazienti.

Anche per quelle attività solo in apparenza secondarie, nel momento in cui cogliamo che possono essere un valore aggiunto».

Sui benefici della Dog-pet Therapy richiama l’attenzione il dottor Massimo Scollo, Direttore della Pediatria dell’Ospedale di Santorso:

«È un progetto utile sotto vari punti di vista: il primo e più importante è che migliora la qualità del servizio offerto ai pazienti pediatrici e alle famiglie, riducendone lo stress, e questo è di per sé un valore, ma spesso si dimostra anche funzionale ad agevolare il lavoro di medici e infermieri, che così possono svolgere determinate procedure incontrando meno resistenza da parte dei bambini.

Non da ultimo, questa attività in reparto migliora anche l’umore di tutto il personale e anche questo è importante perché a trarne beneficio è sempre e comunque la qualità del lavoro svolto, e dunque i pazienti».

Non solo: la Dog-Pet Therapy

può avere anche una vera e propria funzione analgesica, come spiega il dottor Davide Meneghesso, Direttore dell’U.O.C. di Pediatria dell’Ospedale San Bassiano: «La visita di animali opportunamente addestrati fa parte di tutte quelle soluzioni che aiutano anche ad alleviare il dolore. Soprattutto nel bambino, infatti, una parte importante del dolore è legata in realtà alla freddezza dell’ambiente ospedaliero, al fatto di non essere in un luogo familiare, “fanciullesco”. In questo contesto, la pet e dog therapy è una efficace strategica non farmacologia contro il dolore, e questo è particolarmente importante nei bambini con patologie croniche o che devono affrontare ricoveri lunghi, contribuendo ad alleviare le tensioni legate alla presenza in ospedale».

Il progetto nazionale “Basta una Zampa – Dog-Pet Therapy” di For a Smile Onlus, che dona speciali sedute di I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali), è tornato a pieno regime in generale in 8 ospedali pediatrici di Torino, Milano, Vicenza, Roma: «Accade sempre qualcosa di straordinario quando un bambino vede un amico a quattro zampe che gli corre incontro,- ha commentato Ludovica Vanni, Presidente e Socio Fondatore di For A Smile Onlus, “la routine della vita ospedaliera all’improvviso cambia. Si accende la curiosità e la voglia di scendere dal letto e giocare. La Dog-Pet Therapy aiuta i piccoli pazienti ad aumentare la fiducia in sé stessi, riducendo la tensione e migliorando il loro benessere psico-fisico, donando così gioia anche alle loro famiglie».

Grande è la soddisfazione

anche per Carlo Eugenio Ferrari, Governatore dei club Lions del Distretto 108 TA1: «L’Associazione For a Smile Onlus e i Lions della Zona H del Distretto 108Ta1 sono entusiasti di unirsi in questo sforzo per portare un sorriso ai volti dei bambini durante il loro percorso di guarigione. I Lions sono da sempre impegnati a sostenere le persone più bisognose, in particolare i non vedenti, i giovani, i malati e le persone coinvolte nei disastri naturali rispondendo alle nostre 5 aree di intervento: Vista, Ambiente, Cancro infantile, Fame, Diabete».

«Siamo davvero felici – ha aggiunto Silvia Cenere, presidente del club Lions capofila del progetto – che questo servizio possa proseguire. Noi del Lions Club Bassano Jacopo Da Ponte teniamo moltissimo a questo progetto. Motivo per cui abbiamo pensato di presentarlo alla Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, sicuri di trovare una comprovata sensibilità per questi temi, che si è tradotta in un prezioso contributo».

Roberto Xausa,

presidente della Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank ha così confermato quanto detto: «Nel contribuire al rilancio di questa iniziativa, la Fondazione conferma la sua presenza e la sua attenzione verso le attività socialmente utili del territorio, non ultima l’importante sfera della sanità, a maggior ragione quella rivolta ai soggetti più sensibili, come i bambini. La Fondazione è propositiva nel sostenere non solo iniziative prettamente legate a procedure mediche ordinarie, ma anche strategie innovative e piacevoli come questa che porta serenità ai piccoli pazienti».

Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank

La Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank è costituita per iniziativa di Banca Popolare – Volksbank, che ne sostiene l’attività. La Fondazione opera per contribuire allo sviluppo sociale, civile, economico, culturale di istruzione ed educazione nell’ambito territoriale di competenza. I criteri di erogazione dei contributi competono esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che interviene secondo le priorità decise e le disponibilità finanziarie assegnate. La Fondazione, richiamandosi ai valori etici e mutualistici, al ruolo sociale e culturale, alla continuità storica della presenza operosa della Banca Popolare di Marostica, istituto fondato nel 1892, è tenuta a privilegiare, quale area di tradizionale presenza, il territorio della Provincia di Vicenza.

Santorso (VI), 18 settembre 2023

Santorso (VI), 18 settembre 2023

SMS SOLIDALE 45596 – Dal 2 al 15 ottobre FOR A SMILE ONLUS progetto «BASTA UNA ZAMPA – DOG-PET THERAPY» negli OSPEDALI e nelle SCUOLE in Italia con RAI PER LA SOSTENIBILITA’-ESG dal 2 all’8 ottobre

For a Smile Onlus

da oltre 17 anni porta avanti progetti nazionali ed internazionali dedicati all’infanzia e alle famiglie. Il progetto nazionale “Basta una Zampa – Dog-Pet Therapy”, ideato e sostenuto dalla Onlus che dona speciali sedute di I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali) torna a regime in 8 ospedali di Roma, Milano, Torino e Vicenza. È possibile sostenere l’iniziativa donando 2 euro con un SMS solidale al 45596 o 5 o 10 euro chiamando da rete fissa al 45596 dal 2 al 15 ottobre 2023.

Il progetto Basta una zampa

Il progetto di Dog-Pet Therapy è partito negli ospedali nel 2017 per portare un sorriso ai bambini ricoverati e in cura, e con disabilità psicofisiche (anche gravi). Un sostegno prezioso quello della Dog- Pet Therapy, in un momento delicato, durante il quale si genera spesso uno stato di forte insicurezza e ansia, per il bambino e la sua famiglia.

Gli incontri di I.A.A. sono stati poi sospesi durante gli anni di pandemia. In concomitanza con la riapertura della scuola, dopo i lunghi periodi di lockdown e isolamento, For a Smile Onlus ha portato i cagnolini nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per facilitare l’integrazione e una nuova socialità e poi finalmente nell’ottobre del 2022 il progetto è ripartito negli ospedali nei reparti pediatrici.

I cagnolini di For a Smile in questi 7 anni hanno coccolato e giocato con 44.000 bambini d’Italia, tra le attività nelle scuole e negli ospedali.

Lo Staff per gli incontri di Dog-Pet Therapy è composta da:

100 Cagnolini Dog Therapist

50 coadiutori professionisti certificati IAA (interventi assistiti animali) scelti nelle diverse regioni d’Italia;

Lo staff è composto da:

coadiutori professionisti,

con i veterinari responsabili del benessere degli animali,

psicologi,

psicoterapeuti,

in stretta collaborazione con lo staff medico, con gli insegnanti di sostegno e i docenti scolastici, dove tutti insieme si definisce il percorso degli interventi IAA.

I benefici della Pet Therapy

L’obiettivo del progetto di For a Smile Onlus punta al miglioramento della qualità della vita e all’incremento del benessere dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale.

Attraverso l’interazione sociale con un cagnolino educato appositamente, i percorsi di Dog-Pet Therapy puntano al miglioramento dell’esperienza sotto diversi punti di vista:

aumento della fiducia in se stessi,

in se stessi, elaborazione del linguaggio verbale e non-verbale nella comunicazione,

nella comunicazione, senso di protezione in una fase dominata dall’incertezza,

in una fase dominata dall’incertezza, valvola di sfogo emotivo ,

, miglioramento di alcuni aspetti motori ,

, miglioramento dello spirito di gruppo.

Queste iniziative sono particolarmente indicate per bambini che vivono in contesti fragili, con disabilità, affetti da autismo o altri disturbi del neurosviluppo.

Cosa succede durante gli incontri

I singoli incontri si strutturano di volta in volta, in base alle esigenze del gruppo o del bambino/bambina su indicazioni precise dello psicologo del reparto dell’ospedale o dell’insegnante a scuola. L’obiettivo resta comunque quello di lavorare sulle emozioni, abbassare il livello di stress e di malessere. Come? “Con attività ludiche in grado di promuovere la corretta interazione uomo-animale e di aiutare i più piccoli ad allenare alcune capacità utili per vivere meglio le emozioni e affrontare con più forza le difficoltà”, spie- ga Ludovica Vanni. “La relazione e la sintonia che si instaurano con il cane portano a provare emozioni nuove, a sperimentare situazioni diverse e a comunicare in altro modo con un linguaggio diverso.

Il cane non giudica, non rifiuta, si dona, non ha pregiudizi e stimola sorrisi ed abbracci, aiuta i più piccoli a trarre fiducia in se stessi e sostegno per affrontare le sfide della vita quotidiana. I coadiutori pro- fessionisti IAA instaurano un rapporto triangolare tra il bambino e il cagnolino.

La Dog-Pet Therapy può aiutare a sviluppare delle vere e proprie “life skills”, ossia un insieme di abilità sociali, cognitive e personali che consentono di affrontare positivamente le sfide riservate dal quotidiano”. E’ stato provato dalle ultime ricerche internazionali che l’incontro con un cagnolino può aiutare a svilup- pare la “serotonina, l’ormone della felicità”.

Gli ospedali amici

8 le eccellenze ospedaliere Pediatriche italiane che hanno aperto le porte a For a Smile Onlus in questi anni:

Roma – Ospedale Pediatrico BAMBINO GESÙ Reparti di Neuroriabilitazione funzionale

– Ospedale Pediatrico BAMBINO GESÙ Reparti di Neuroriabilitazione funzionale Milano – R.C.C.S. Ospedale SAN RAFFAELE Reparto di Pediatria

– R.C.C.S. Ospedale SAN RAFFAELE Reparto di Pediatria Milano – ASST Ospedale SANTI PAOLO E CARLO Reparto di Pediatria

– ASST Ospedale SANTI PAOLO E CARLO Reparto di Pediatria Milano – Istituto Neurologico CARLO BESTA Reparti di Neuropsichiatria e Neurologia Pediatrica

– Istituto Neurologico CARLO BESTA Reparti di Neuropsichiatria e Neurologia Pediatrica Torino – O. Molinette DENTAL SCHOOL Odontoiatria d’emergenza su disabilità psico-fisiche pediatriche

– O. Molinette DENTAL SCHOOL Odontoiatria d’emergenza su disabilità psico-fisiche pediatriche Torino – O. MARTINI| Reparto di Pediatria e Neonatologia

– O. MARTINI| Reparto di Pediatria e Neonatologia Vicenza – AULSS 7 Pedemontana Ospedale SAN BASSIANO Reparto Pediatrico

– AULSS 7 Pedemontana Ospedale SAN BASSIANO Reparto Pediatrico Vicenza – AULSS 7 Pedemontana Ospedale di SANTORSO Reparto Pediatrico

Le scuole coinvolte

Le scuole che hanno ospitato gli incontri di Dog-Pet Therapy sono:

Torino – Scuole Cottolenghine in Italia Primaria e Secondaria Paritaria

– Scuole Cottolenghine in Italia Primaria e Secondaria Paritaria Pinerolo (TO) – Scuola dell’infanzia Casa degli Angeli

– Scuola dell’infanzia Casa degli Angeli Brusasco (TO) – Scuola dell’Infanzia Paritaria Cottolengo

– Scuola dell’Infanzia Paritaria Cottolengo Rivoli (TO) – IISS Oscar Romero

– IISS Oscar Romero Gonnosfanadiga (SU) – Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore

– Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore Milano – Istituto Comprensivo Statale “Via Giacosa” ex Casa del Sole

– Istituto Comprensivo Statale “Via Giacosa” ex Casa del Sole Milano – Istituto Comprensivo Statale B. Perasso

– Istituto Comprensivo Statale B. Perasso Milano – IC Confalonieri Scuola Paritaria primaria e secondaria

– IC Confalonieri Scuola Paritaria primaria e secondaria Cagliari (CA) – Nuovo Collegio della Missione

Chi siamo: For a Smile in numeri

For a Smile Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale che da 17 anni si pone l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei bambini in Italia e nel Mondo, soddisfacendo le loro necessità di “acqua.cibo.salute.sviluppo” attraverso la raccolta di fondi, la mobilitazione di risorse e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

For a Smile Onlus nasce a Torino nel 2006 grazie al Presidente e Socio Fondatore Ludovica Vanni, che si pone l’obiettivo di mantenere alta la sensibilità sui problemi dell’infanzia e offrire risposte concrete alla richiesta, spesso silenziosa, di migliori condizioni di vita.

I numeri:

17 anni di attività

34 progetti solidali

16 nazioni sostenute

4 continenti

€ 900.000,000 donati da For a Smile Onlus ai diversi progetti dal 2006 al 2022

MEDIA PARTNER

SMS SOLIDALE 45596

Dal 2 al 15 ottobre 2023 si potrà sostenere il progetto e donare 2€ inviando un SMS al 45596 da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Illiad, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali, oppure 5/10€ per ciascuna chiamata al 45596 da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, e Tiscali. 5€ chiamando da rete fissa TWT Gruppo Unidata, Convergenze e Poste Mobile.

RAI Per la Sostenibilità-ESG media partner on-air dal 02/10/2023 al 08/10/2023

lancerà l’immagine di campagna nei programmi delle reti TV, anche attraverso il web e sui social, anche con un filmato da 30” “Real Live”, con la voce narrante dell’attore Andrea Piovan

Altri Media : La campagna sarà declinata anche su radio, stampa, outdoor, web e social

Presidente Socio Fondatore Ludovica Vanni

www.forasmile.org