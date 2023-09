Valdagno: lunedì si parla di Intelligenza Artificiale e Linguaggio

“La Via delle scienze”: lunedì si parla di Intelligenza Artificiale e Linguaggio a Valdagno

Prende il via lunedì 18 settembre, alle 20.30

nella Sala Soster di Palazzo Festari a Valdagno, “La Via delle scienze”.

Un ciclo di conferenze articolato in due stagioni e dedicato al tema “Intelligenze artificiali, Intelligenze aliene”.

Ad aprire questa diciottesima edizione della rassegna sarà l’incontro “Intelligenza Artificiale e Linguaggio. Limiti, potenzialità e rischi di ChatGPT” con Gabriella Pasi, professoressa di Intelligenza Artificiale all’Università di Milano Bicocca.

A presentare la serata sarà Giulia Cisotto, Ph.D. ricercatrice del Dipartimento di Informatica – Università di Milano Bicocca. Il ciclo di conferenze è organizzato dall’associazione “la Via delle scienze”, da questa stagione associata all’assessorato all’istruzione del Comune di Valdagno.

Il tema

Negli ultimi anni sono stati definiti algoritmi basati su reti neurali profonde per la generazione di testi, denominati large language models, di cui ChatGPT è l’esempio attualmente più popolare. Questi algoritmi sono affidabili? Quali sono i limiti e i rischi a cui l’utente inconsapevole può esporsi? In questo dialogo cercherò di far luce su alcuni luoghi comuni e false credenze, mettendo in risalto potenzialità e rischi di queste tecnologie.

Gabriella Pasi

Docente di Informatica e Direttrice del Dipartimento di Informatica, Sistemisticae Comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca, Gabriella Pasi coordina il laboratorio di ricerca Knowledge Representation, Retrieval, and Reasoning (IKR3).

Le sue competenze sono relative all’elaborazione del linguaggio naturale (Natural Language Processing).

In particolare, la sua attività di ricerca è finalizzata all’estrazione, rappresentazione e reperimento di informazioni da testi in linguaggio naturale, con applicazioni quali i motori di ricerca, i sistemi per la raccomandazione di informazioni, i sistemi per l’estrazione e l’analisi di dati e informazioni dai social media.

Ha pubblicato più di 250 articoli scientifici su prestigiose riviste e negli atti di conferenze internazionali. Ha ottenuto svariati riconoscimenti internazionali ed è stata responsabile di numerosi progetti di ricerca. È stata membro di commissioni per la valutazione della ricerca.

Tra cui il Panel of Experts di Computer Science dello European Research Council per Starting Grants e Consolidator Grants.

Ha contribuito alla definizione del Bachelor in Artificial Intelligence, un corso triennale interuniversitario che coinvolge l’Università di Milano-Bicocca, l’Università Statale di Milano e l’Università di Pavia. È tra i 4 membri fondatori dell’unità ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) di Milano, di cui è co-direttrice. È stata rappresentante del Ministero della Ricerca (MUR) nel comitato tecnico guida dell’iniziativa Repubblica Digitale.

Giulia Cisotto

Amica de “La Via delle Scienze”, Giulia Cisotto è Ricercatrice a Tempo Determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca dal 2022. Ha un Dottorato in Ingegneria dell’Informazione conseguito presso l’Università di Padova e dal 2010 si occupa di analisi di dati cerebrali tramite tecniche di elaborazione di dati digitali e modelli di apprendimento automatico (machine learning) per neuroscienze e neuroriabilitazione.

I suoi principali interessi di ricerca sono attualmente focalizzati sullo sviluppo di modelli di apprendimento automatico di tipo profondo (modelli di deep learning) per le neuroscienze e le interfacce uomo-cervello (brain-computer interface, BCI). Ha già collaborato con la Via delle Scienze nell’edizione del 2014, presentando la conferenza del Prof. Niels Birbaumer sulle BCI: interfacce uomo-cervello.

