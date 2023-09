Mondiali di pattinaggio corsa: bilancio molto positivo

I commenti a 15 giorni dal termine della rassegna iridata di Montecchio Maggiore e Vicenza – Mondiali di pattinaggio corsa

Un grande successo

per gli Speed Skating World Championships che si sono disputati a Montecchio Maggiore e Vicenza dal 25 agosto al 3 settembre. Una scommessa vinta come è sottolineato dai numeri di partecipazione, di pubblico e dalla comunicazione legata all’evento:

49 nazioni presenti in rappresentanza di tutti e 5 i continenti

764 partecipanti nelle delegazioni ufficiali tra atleti, tecnici e dirigenti,

150 persone tra Federazione Internazionale, Comitato Organizzatore e volontari.

Tenendo conto che varie delegazioni

hanno raggiunto il territorio vari giorni prima dell’inizio delle prove ufficiali e che alcune hanno programmato gli allenamenti a Montecchio anche nei mesi di aprile e maggio il calcolo delle presenze alberghiere supera le 17.000,

di cui circa 11.000 legati a delegazioni, Federazione mondiale e comitato organizzatore

6.000 legate a pubblico proveniente dall’estero e varie località italiane.

Nelle 9 giornate di eventi,

dal 25 agosto con la cerimonia di apertura al 3 settembre con la chiusura della maratona, sono state stimate circa 25.700 presenze di pubblico sugli spalti allestiti al pattinodromo di Alte Ceccato e alla “Sorelle Ramonda Arena” e lungo i percorsi stradali della 100 metri a Vicenza in Via Mazzini e della maratona lungo il circuito di 4,7 km a Montecchio Maggiore.

La copertura media è stata particolarmente interessante. Erano presenti vari giornalisti provenienti dalle nazioni in cui il pattinaggio corsa è uno degli sport più seguiti, come Colombia, Chinese Taipei, Ecuador, Portogallo.

La trasmissione streaming delle varie giornate di gara ha avuto 233.065 visualizzazioni con 85.103 utenti unici collegati da 111 nazioni e su Youtube sono stati caricati oltre un centinaio di video con un numero di visualizzazioni elevatissimo, complessivamente oltre 1 milione.

Sono usciti oltre 600 servizi dedicati sui media di tutto il mondo e sui profili instagram e Facebook del COL, di World Skate e delle Federazioni nazionali impegnate sono stati pubblicati quotidianamente svariati post che hanno complessivamente avuto oltre 500.000 interazioni.

“Come Comitato Organizzatore

siamo estremamente soddisfatti di come si sono svolti gli Speed Skating World Championships. – dichiara emozionato il Presidente del COL Antonio Grotto –

È stato un grandissimo impegno che è stato possibile realizzare solo grazie al grandissimo lavoro da parte del Comitato e della Società Pattinaggio Alte Ceccato e da un gruppo fantastico di persone che ci hanno affiancato, volontari, associazioni del terri- torio, aziende, Regione Veneto e Provincia di Vicenza ed ovviamente le Amministrazioni Comunali di Montecchio Maggiore e Vicenza che ci sono state vicine sin dalla partenza della candidatura.

Un lungo viaggio che ha incontrato momenti di difficoltà ma che sia- mo riusciti a superare grazie a questo spirito di squadra. I riscontri sono stati ottimi da parte di World Skate e delle Federazioni che hanno preso parte all’evento e credo che i numeri parlino da soli. Adesso siamo pronti a partire per una nuova stagione agonistica con l’entusiasmo che questa esperienza ha lasciato in tutti noi e con la speranza che cittadini ed aziende che si sono avvicinati alla nostra disciplina possano continuare a seguirci e sostenerci”.

«I numeri attestano

una partecipazione di pubblico straordinaria e sopra le aspettative: in una settimana i Mondiali di pattinaggio corsa hanno dato un incredibile impulso alla città, allo sport, all’economia locale, in particolar modo alle strutture ricettive e al turi- smo», dichiara il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula.

«Con un’ampia e capillare diffusione dell’evento anche tramite i canali online, le immagini dei luoghi ca- ratteristici di Montecchio Maggiore hanno valicato non solo i confini provinciali e regionali, ma anche quelli nazionali. Questa attenzione che si è tradotta in opportunità di promozione del territorio che sono sicuro genererà curiosità verso la nostra città portando nuovi visitatori, anche stranieri. L’organizzazione e il territorio hanno risposto nel migliore dei modi.

Un grande ringraziamento –

evidenzia il primo cittadino – va al Comitato organizzatore locale, a tutti i volontari che con la loro disponibilità hanno reso possibile questo importante evento, alle forze dell’ordine per l’impeccabile servizio di sicurezza garantito e ai tanti sindaci del Vicentino che hanno abbracciato e condiviso con noi i Mondiali, partecipando alla cerimonia di apertura.

Per arrivare agli Speed Skating World Championships 2023 sono passati 55 anni dalla prima e storica edizione ospitata da Montecchio Maggiore: la speranza è che in futuro l’attesa possa essere più breve per tornare a vivere ancora una volta questa magica festa dello sport».

Leone Zilio,

assessore allo sport e ai grandi eventi del Comune di Vicenza ha dichiarato:

“La scelta di coorganizzare questo prestigioso evento e di portare sotto le mura di viale Mazzini una delle sue gare più emozionanti è stata ampiamente premiata da una grande presenza di pubblico entusiasta che insieme alla competizione sportiva ha potuto ammirare una città viva ed ospitale.

La valorizzazione di Vicenza attraverso i grandi eventi sportivi è un obiettivo che stiamo perseguendo con grande determinazione perché co- niuga la promozione dell’immagine della città con i valori positivi che sa trasmettere il mondo dello sport”

La Regione Veneto

ha sostenuto i Campionati Mondiali attraverso il bando grandi eventi.

Milena Cecchetto, consigliera regionale, ha seguito da vicino l’evento, progetto che ha preso avvio quando ricopriva il ruolo di Sindaco di Montecchio Maggiore:

“Il mondiale di Speed Skate è finito da qualche giorno e ad Alte di Montecchio Maggiore ancora aleggia l’entusiasmo e l’atmosfera frizzante che il mondo ha portato nella nostra quotidianità La nostra gente ricorderà per tanto tempo questa settimana piena di gare, di giovani, di sport, di amicizia, di accoglienza, …

È stato tutto perfetto, grazie alla superba organizzazione dell’associazione sportiva Pattinaggio Corsa Alte Ceccato.

Un ringraziamento immenso va a tutto il comitato organizzatore:

Ma anche ai volontari e al Presidente Sabatino Aracu per la sua presenza e il suo costante supporto fin dalla candidatura.

E come mi hanno insegnato i ragazzi del Pattinaggio “uno, due, tre, Alte Ceccato Alè !” Ci vediamo ai prossimi successi!”

I mondiali sono stati organizzati

in stretta sinergia con i Comuni di Montecchio Maggiore e Vicenza e FISR, dal COL “Mondiali di Pattinaggio Corsa 2023”, che fa riferimento alla storica società Pattinaggio Alte Ceccato.

Il Presidente del COL è Antonio Grotto, mentre gli altri componenti sono Chiara Cavallo, Monica Frigo, Giulia Pozzan e Francesca Segala.

La manifestazione si è svolta sotto l’egida della World Skate e con il patrocinio del CONI, della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza.

Numerose le aziende che hanno dato il loro sostegno alla manifestazione tra cui

Sorelle Ramonda e Acque del Chiampo come main partner;

Banca delle Terre Venete, Zorzetto acciai e ATP Roller come official partner

Radio Bellla Monella e Radio Gelosa come radio partner.

Fonte Massimo Zanotto