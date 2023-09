Europa League, il calendario di Roma e Atalanta

La sera di giovedì 21 settembre ricominciano i gironi di Europa League: i giallorossi esordiscono in trasferta contro lo Sheriff, mentre invece la Dea ospita il Rakow Czestochowa

Non c’è solo il campionato di Serie A. Come da calendario, la prossima settimana ricominciano anche le coppe europee. Tra la 4^ e la 5^ giornata di campionato dunque, le principali squadre italiane scenderanno in campo contro formazioni internazionali e cercheranno di portare alto l’onore azzurro – proprio com’è stato fatto la passata stagione in tutte e le 3 competizioni.

Dopo la Champions League, la più importante competizione europea è l’Europa League. Qui saranno impegnate Roma e Atalanta, in virtù del 5^ e del 6^ posto ottenuti nella passata stagione in Serie A. Secondo i dati riportati su 22betlink.info, sono stati abbastanza positivi per entrambe i sorteggi emersi dall’urna di Montecarlo. Vediamo quindi più nello specifico le rispettive squadre avversarie, le date delle partite e gli orari.

Europa League, date e orari delle partite della Roma

La Roma partiva dalla prima fascia grazie alla finale raggiunta l’anno scorso, persa solo ai calci di rigore contro il solito Siviglia. Questo è comunque un passo avanti per la squadra di Mourinho, che è andata vicinissima a fare un clamoroso bis dopo la vittoria della prima edizione nella storia della Conference League di 2 anni fa.

I giallorossi esordiranno in trasferta contro lo Sheriff giovedì 21 settembre, poi ospiteranno il Servette e infine chiuderanno le gare d’andata all’Olimpico contro lo Slavia Praga. Al ritorno la Roma comincerà proprio in trasferta in Repubblica Ceca, quindi ancora lontano dalle mura amiche contro il Servette e infine il girone terminerà la sera di giovedì 14 dicembre in casa contro lo Sheriff.

Prima giornata: Sheriff – Roma (giovedì 21 settembre ore 18.45)

Seconda giornata: Roma – Servette (giovedì 5 ottobre ore 21.00)

Terza giornata: Roma – Slavia Praga (giovedì 26 ottobre ore 21.00)

Quarta giornata: Slavia Praga – Roma (giovedì 9 novembre ore 18.45)

Quinta giornata: Servette – Roma (giovedì 30 novembre ore 21.00)

Sesta giornata: Roma – Sheriff (giovedì 14 dicembre ore 18.45)

Europa League, date e orari delle partite dell’Atalanta

Dopo un paio di stagioni l’Atalanta ritorna in Europa e lo fa ricominciano dall’Europa League. Sorteggio buono ma meno positivo rispetto a quello della Roma: la Dea infatti pesca lo Sporting Lisbona.

Le danze cominceranno giovedì 21 settembre in casa contro il Rakow Czestochowa, poi il big match in trasferta contro lo Sporting Lisbona e a seguire ancora fuori con lo Sturm Graz. Al ritorno invece arriva proprio lo Sturm Graz a Bergamo, quindi ancora in casa contro i portoghesi e infine ultima giornata lontana il 14 dicembre contro il Rakow Czestochowa.

Prima giornata: Atalanta – Rakow Czestochowa (giovedì 21 settembre ore 21.00)

Seconda giornata: Sporting Lisbona – Atalanta (giovedì 5 ottobre ore 18.45)

Terza giornata: Sturm Graz – Atalanta (giovedì 26 ottobre ore 18.45)

Quarta giornata: Atalanta – Sturm Graz (giovedì 9 novembre ore 21.00)

Quinta giornata: Atalanta – Sporting Lisbona (giovedì 30 novembre ore 18.45)

Sesta giornata: Rakow Czestochowa – Atalanta (giovedì 14 dicembre ore 21.00)