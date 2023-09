Basket serie B nazionale: la pallacanestro Vicenza chiama a raccolta i suoi tifosi

La Civitus Vicenza lancia la propria campagna abbonamenti, in vista dell’imminente serie B unica conquistata lo scorso maggio nel play-in con Lumezzane – Pallacanestro Vicenza

Ed è proprio in quella vibrante e decisiva serie con il team bresciano che la spinta del numeroso pubblico si è rivelata di grande importanza, scaldando all’inverosimile il palasport, regalando così tanta energia mentale ai giocatori di coach Cilio.

Tutti hanno percepito la presenza del sesto uomo in campo! Infatti quell’1 a 22 di garatre che sapeva tanto di baratro, si è trasformato in una epica vittoria, ottenuta dopo due tempi supplementari .

E ora che la squadra berica

si accinge ad iniziare un torneo di grande qualità e proprio per questo di grande difficoltà è quantomai necessario riempire nuovamente le gradinate al fine di usufruire del fattore campo.

La squadra è consapevole del fatto che sul parquet amico dovrà raccogliere il massimo e questo compito può essere facilitato grazie al tangibile affetto dei tifosi.

Con la sottoscrizione della nuova tessera da parte di tanti appassionati, l’obiettivo è quello di mantenere quel cordone ombelicale che la società ha saputo creare con la gente pazientemente nel tempo, arrivando anche a coinvolgere molti centri della provincia.

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad illustrare quelle che sono le iniziative proposte.

L’abbonamento stagionale sarà valido per tutte le 17 partite di regular season in programma al Palasport di via Goldoni, esclusi eventuali playoff e playout. Giusto ricordare che la prima gara è in programma domenica primo ottobre contro Chieti.

PROMOZIONI:

I primi 25 abbonati riceveranno una t-shirt Pallacanestro Vicenza in omaggio, mentre coloro che acquisteranno due tessere avranno in regalo un pallone da gioco.

STABILITO IL PREZZO DEGLI ABBONAMENTI.

Intero 120 euro – Ridotto 80 euro – Junior 50 euro

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere in prevendita nelle giornate di giovedì e venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00, presso la segreteria della pallacanestro Vicenza ( viale Ferrarin 56 ) o da lunedì a venerdì dalle 10,30 alle 14,30 e sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,00, presso la pasticceria Bolzani ( piazzale Giusti 16 ).

Con l’inizio del campionato gli abbonamenti potranno essere sottoscritti direttamente presso il botteghino del palasport.

I PREZZI RIDOTTI VERRANNO APPLICATI A:

– Over 60

– Ragazzi dai 18 anni compiuti sino ai 22 anni compiuti

– Studenti dotati di tesserino universitario o della tessera ” Io studio “

– Genitori di atleti tesserati con la pallacanestro Vicenza 2012.

– Abbonati alla AS Velcofin Vicenza.

I PREZZI JUNIOR VERRANNO APPLICATI A:

– Ragazzi dai 12 anni compiuti sino ai 17 anni compiuti .

Sotto i 12 anni l’ingresso sarà gratuito.

L’ingresso gratuito viene esteso anche a tutti i ragazzi delle giovanili della pallacanestro Vicenza 2012 di qualsiasi età, muniti di tesserino da esibire all’ingresso.

BIGLIETTI

Il prezzo d’ingresso alla singola partita rimane di 10 euro ( intero ), 7 euro ( ridotto ), 5 euro ( junior ).

La squadra intanto ha concluso la sua avventura in Supercoppa al secondo turno.

Una partecipazione a luci e ombre. Dopo una brillante prestazione ad Ozzano che è valsa il passaggio del primo turno ha fatto seguito una fragorosa caduta ad imola con la Virtus. Due quintetti che i ragazzi di coach Cilio ritroveranno in campionato in quanto anch’essi inseriti nel girone b.

La preseason della Civitus continuerà mercoledi 20 con l’amichevole di Mestre e si concluderà nel prossimo fine settimana con il quadrangolare di Padova dove i berici si misureranno con San Bonifacio venerdi 22 alle 18 15. In caso di vittoria disputeranno la finale per il primo posto sabato alle 20,30 .

Importante , in vista del campionato recuperare la giusta intensità, ma anche Diego Terenzi, acquisto estivo, sin qui mai adoperato a causa di un problema al ginocchio.

Riccardo Giuntini