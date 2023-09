Webinar gratuiti su “Pagamenti digitali – Strumenti di Credito”

Si svolgeranno il 19 settembre e il 3 ottobre, a cura della Camera di Commercio di Vicenza in collaborazione con UniGens – Webinar gratuiti

Anche nel settore del credito

quella che stiamo attraversando è una fase di profondi cambiamenti, sia sul piano delle tecnologie, e dunque delle modalità di utilizzo dei servizi bancari, sia a livello di contesto, con la politica monetaria europea e americana che sta ricorrendo più volte alla leva del tasso di interesse per raffreddare l’inflazione dopo anni di tassi di interesse ai minimi storici.

Di fronte a questi cambiamenti, sia per le imprese che per i cittadini il rischio è quello di trovarsi disorientati, senza le informazioni utili per compiere le scelte migliori nella gestione del rapporto con il credito. Per questo motivo, la Camera di Commercio di Vicenza ha organizzato due webinar informativi in collaborazione con UniGens (Associazione che riunisce persone che lavorano o hanno lavorato in UniCredit, unite dalla comune volontà di prestare il loro tempo e le competenze maturate nell’esperienza professionale a beneficio di coloro che operano per lo sviluppo sociale del territorio).

Il primo appuntamento

è in programma martedì 19 settembre a partire dalle 15.00. Come suggerisce il titolo “Digital payments, la rivoluzione nei pagamenti”, sarà focalizzato sui nuovi servizi digitali che stanno cambiando profondamente il modo in cui gli utenti – siano essi imprese o semplici cittadini – possono effettuare le operazioni di pagamento. In particolare saranno approfondite le diverse forme di pagamento digitale, inclusi i sistemi più innovativi e alcune funzionalità avanzate, come i borsellini virtuali, che possono essere una funzionalità con un impatto rilevante in particolare nelle attività di e-commerce e per alcune tipologie di servizi.

Il secondo webinar

si svolgerà invece martedì 3 ottobre, sempre alle 15.00, e sarà dedicato ai diversi strumenti di credito (i mutui, le varie tipologie di finanziamenti e il credito al consumo), con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze utili a orientarsi in questo mercato, oggi più che mai difficile per effetto dei ripetuti rialzi dei tassi di interesse registrati negli ultimi mesi.

Entrambi i webinar sono rivolti sia alle imprese sia ai privati cittadini e avranno una durata di circa 90 minuti, con partecipazione gratuita previa iscrizione online sul sito della Camera di Commercio di Vicenza: www.vi.camcom.it

Comunicato stampa n.24 – 15 settembre 2023

Ufficio Stampa Camera di Commercio di Vicenza

Giovanni Bregant – info@gbcomunicazione.com