Schio: lavori di sistemazione del manto stradale in via Gaminella

In questi giorni sono in corso dei lavori di sistemazione del manto stradale in via Gaminella, nel tratto compreso tra l’ingresso all’omonimo parcheggio e via Romana Rompato. Si tratta di un completamento degli interventi di asfaltatura già eseguiti tra via Grumi dei Frati fino all’ingresso del park Gaminella.

I lavori che verranno eseguiti

I lavori prevedono lo sbancamento e la rimozione dell’attuale pavimentazione in betonelle, che presenta estesi tratti dissestati sia in sede stradale che in alcuni punti di marciapiede, il risanamento del sottofondo, l’adeguamento delle caditoie e dei chiusini e la successiva asfaltatura della sede stradale.

Le opere di riasfaltatura saranno estese anche a una porzione dissestata della corsia di via Romana Rompato con il rifacimento dello scivolo del marciapiede così da eliminare le barriere architettoniche presenti e con la successiva segnatura dell’attraversamento pedonale in modo da dare continuità al marciapiede in corrispondenza dell’incrocio e migliorare la sicurezza stradale.

Le strade chiuse o con il divieto di transito

I lavori sono stati affidati alla ditta Peruffo di Brogliano per un importo complessivo di 30mila euro (+iva). Per permettere l’esecuzione dell’intervento via Gaminella e il parcheggio sono stati chiusi al traffico, mentre è stato istituito il divieto di transito in via R. Rompato limitatamente al tratto di corsia interessato dai lavori di asfaltatura.

La conclusione dell’intervento è prevista per i primi giorni della prossima settimana.

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 15 settembre 2023