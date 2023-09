Montorso Vicentino: una seconda metà di settembre ricca di eventi

A Montorso Vicentino proseguono a gran ritmo le iniziative pubbliche che hanno, come sempre, il loro fulcro in Villa Da Porto e che sono il frutto dell’assidua collaborazione tra Amministrazione comunale e Pro Loco.

La seconda metà di settembre presenta un calendario particolarmente denso.

Si parte il 16 settembre alle 20

con la cena medievale con musica e danza. Al costo di 35 euro, sarà possibile compiere un viaggio enogastronomico nel passato. Per informazioni e prenotazioni, scrivere a prolocomontorsovi@gmail.com.

Il 20 settembre

sarà la volta di “Vajont 1963-2023: per non dimenticare”, una serata per ricordare e ascoltare le testimonianze relative a quella terribile tragedia, di cui ricorre il 60° anniversario.

Verrà presentato il libro “In meno di quattro minuti” alla presenza dell’autore e superstite Giuseppe Vazza e con le testimonianze dell’artista cadorino Vico Calabrò, del pittore della valle del Chiampo Luigi Rossetto, del poeta e scrittore montorsano Candido Lucato e di Rino, Giorgio e Feliciano che, nel 1963, come militari di leva furono tra i primi soccorritori sul luogo del disastro.

La serata sarà accompagnata dalle letture di Maria Rosa Bicego Pola e dal coro “Valle fiorita” di Cereda. Sarà inoltre esposto un modellino in scala del Vajont, realizzato dall’artista Massimo Campesato.

Il 22 settembre Villa Da Porto

sarà tappa della “Mia women ride”, il primo viaggio in bici per cicliste sulla ciclovia AIDA, mentre il 23 sarà la sede dell’edizione 2023 del Festival del paranormale, denominata “Voci, pietre, ombre”, con laboratori e giochi per bambini, il racconto a più voci intitolato “L’ombra inquieta di Shakespeare”, condotto da Franca Grimaldi e figure di alto rilievo del paese, nonché la visita guidata notturna ai sotterranei della villa.

Il 28 settembre alle 20.30

spazio al teatro con lo spettacolo “Che sia solo colpa del Corona Virus? Le vicende tragicomiche di tre sorelle madeghe”, proposto dalla compagnia teatrale de “La giostra” per la regia di Luisa Vigolo.

Il 29 settembre,

infine, prenderà il via l’edizione 2023 della mostra d’arte contemporanea “Miti & Mete”, dal titolo “Futurismi”.

Inoltre, fino al 24 settembre, nei giorni di sabato e domenica dalle 15 alle 19, in Villa Da Porto è visitabile la mostra d’arte “La nostra terra dai monti al mare, la terra che amiamo”, promossa dall’Unione Cattolica Artisti Italiani della sezione di Vicenza “Beato Fra’ Claudio Granzotto”.

Montorso Vicentino, 15 settembre 2023

Fonte Guido Gasparin – Marchio e Divisione di Berica Editrice Srl