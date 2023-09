Mensa di Casa Santa Lucia, al via una campagna di crowdfunding

Dal 20 settembre al 30 ottobre, tramite la piattaforma di Idea Ginger, chiunque potrà contribuire a garantire i pasti, ogni giorno, per oltre 80 persone senza dimora o in situazione di povertà estrema

Caritas Diocesana Vicentina e l’Associazione Diakonia onlus, affiancate dal team di Idea Ginger e con il sostegno di Banca delle Terre Venete, lanciano una campagna di crowdfunding a favore della mensa di Casa Santa Lucia, la struttura che in via Pasi a Vicenza, grazie a oltre 450 tra operatori e volontari, è impegnata ogni giorno nella preparazione e distribuzione di circa 170 pasti per oltre 80 persone senza dimora o in situazione di povertà estrema.

La mensa è spesso il primo punto di approdo di queste persone, uomini e donne, italiani e stranieri, 350 in media all’anno che, in occasione del pasto caldo che viene loro offerto, raccontano le loro storie e condividono la speranza di una vita migliore.

Dal 20 settembre al 30 ottobre,

tramite l’indirizzo www.ideaginger.it/progetti/adotta-la-mensa-di-casa-santa-lucia.html (visibile e attivo a partire, appunto, dal 20 settembre), sarà possibile donare qualsiasi importo, da un minimo di 5 euro, per sostenere le spese di gestione e funzionamento della mensa per almeno due mesi di attività.

L’obiettivo, nella formula della raccolta “O tutto o niente!”, è di raccogliere almeno 10.000 euro.

“Secondo i valori e lo stile che animano il nostro servizio, crediamo nella forza dell’essere comunità! – afferma il direttore di Caritas Diocesana Vicentina, don Enrico Pajarin – Sono poche le ricette che esigono solo uno o due ingredienti: più elementi e sapori messi insieme arricchiscono la tavola di gusto! E maggiore è il numero di persone sedute insieme a tavola, più bello è il clima di gioia e convivialità che allietano il pasto. Con il sostegno dei donatori di questa campagna di crowdfunding, la mensa di Casa Santa Lucia potrà continuare a fornire pasti buoni e caldi ed essere un luogo accogliente di riferimento per le persone più bisognose del territorio”.

Perché c’è bisogno del sostegno a favore della mensa di Casa Santa Lucia?

Negli ultimi anni,

a causa della crisi dovuta prima alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina, le spese sono aumentate vertiginosamente. I costi di gas, luce e acqua – indispensabili per la preparazione dei pasti e per garantire un luogo accogliente e caldo ai beneficiari che frequentano la mensa – sono più che raddoppiati.

Nel 2022 le utenze sono aumentate del 105% rispetto al 2021, arrivando a 2000 euro di spese mensili. Anche il costo degli alimenti ha subito incrementi notevoli.

Per fare un paio di esempi, c’è stato un aumento del 50% per l’acquisto di olio e di quasi il 30% per le uova. A peggiorare la situazione c’è anche la diminuzione di donazioni di generi alimentari, che ha costretto la mensa ad acquistare un numero maggiore di prodotti.

Oltre ai 2000 euro per le utenze, le spese mensili della mensa attualmente si aggirano sui 1500 euro per l’acquisto di alimenti, 1300 euro come quota parte del costo degli operatori e 200 euro per l’acquisto di prodotti di pulizia e sanificazione della cucina e degli spazi comuni.

Le ricompense

A seconda del valore della donazione, sono previste diverse ricompense per chi parteciperà al crowdfunding.

Con 10 euro , che equivalgono a garantire un pasto completo a una persona bisognosa, si potrà scrivere il proprio nome su un cartellone che sarà allestito su una parete della mensa, contenente tutti i nomi dei sostenitori. Questo varrà anche per tutte le donazioni di importo superiore.

, che equivalgono a garantire un pasto completo a una persona bisognosa, si potrà scrivere il proprio nome su un cartellone che sarà allestito su una parete della mensa, contenente tutti i nomi dei sostenitori. Questo varrà anche per tutte le donazioni di importo superiore. Con 25 euro si potrà ricevere una copia di “Scarp de’ tenis”, mensile prodotto da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana.

si potrà ricevere una copia di “Scarp de’ tenis”, mensile prodotto da Caritas Ambrosiana e Caritas Italiana. Con 40 euro il donatore o un’altra persona da lui indicata potrà vivere una giornata come volontario in mensa, preparando e distribuendo i pasti agli ospiti.

il donatore o un’altra persona da lui indicata potrà vivere una giornata come volontario in mensa, preparando e distribuendo i pasti agli ospiti. Con 50 euro si riceverà un biglietto di ringraziamento personalizzato, realizzato dai volontari e dagli ospiti, mentre con 100 euro il regalo sarà un manufatto unico, ispirato al servizio di volontariato presso i servizi-segno di Caritas Diocesana Vicentina.

La donazione di 200 euro

prevede un aperitivo in mensa per due persone, durante il quale si potrà conoscere e ascoltare la storia di alcune delle persone che usufruiscono del servizio.

Il momento conviviale permetterà di conoscere anche le altre attività che si realizzano a Casa Santa Lucia.

Il grazie per una donazione di 500 euro sarà invece una cena esclusiva per due persone, sempre in mensa, per trascorrere insieme una bella serata.

Una ricompensa per le aziende, infine, è prevista quando la donazione sarà di 1000 euro: la ricompensa consisterà in un’occasione di team building.

Cinque dipendenti saranno coinvolti in un’esperienza di servizio in mensa e la donazione sarà evidenziata tramite un post di ringraziamento sui canali social di Caritas Diocesana Vicentina e dell’Associazione Diakonia onlus.

Ufficio stampa Caritas Diocesana Vicentina

Guido Gasparin 349 6961445