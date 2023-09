Marano Vicentino: 7 ottobre, teatro per solidarietà “Cotole” de Le Scoasse Cabaret

L’associazione Le Amiche di Anna, vi aspettano sabato 7 ottobre 2023 alle ore 20:30 all’Auditorium di Marano Vicentino (VI), via Guglielmo Marconi, 7. Evento patrocinato dal Comune di Marano Vicentino (VI).

La Compagnia Teatrale Le Scoasse Cabaret, un cast al 100% al femminile per parlare dell’irriverente, divertente, catastrofico mondo delle DONNE, un cabaret intelligente, che faccia ridere senza le solite cadute di stile….

Violenza sulle donne, violenza di genere, la forza del teatro per cambiare la cultura.

Un appuntamento speciale

Un appuntamento con uno scopo speciale, quello di raccogliere fondi a favore dello Sportello Donna di Marano Vicentino (VI). L’evento servirà a finanziare nelle scuole progetti di educazione e prevenzione a qualsiasi forma di violenza di genere. Una serata che porta con sé un grande significato di solidarietà.

Mai come in queste ultime settimane si è rafforzata in noi la convinzione che dobbiamo cambiare rotta educando e aiutando i nostri ragazzi.

L’associazione “Le Amiche di Anna” porta avanti da anni questi progetti per restituire una vita senza violenza e discriminazioni…

Non mancare è un gesto d’amore, di cura e di attenzione per il prossimo che ricalca proprio l’amore quotidiano di ogni donna e dei suoi figli.

AIUTACI ANCHE TU, un piccolo passo per un grande obiettivo! TI ASPETTIAMO

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare

Biglietto prezzo unico 10,00 €

Prevendita presso:

Silva Caffè – piazza Siva, 61 Marano Vicentino (VI) – Tel. 346 3454920

La Quercia Erboristeria – presso Centro Commerciale Thiene, via del Terziario, 22 – Tel. 0445 386420

Info e contatti Le Amiche di Anna:

Cell. 340 2201482 – leamichedianna@gmail.com

Contatti Le Scoasse Cabaret compagnia teatrale:

San Vito di Leguzzano (VI) – scoassecabaret@yahoo.it – www.scoassecabaret.it