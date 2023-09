In arrivo il sistema IT-Alert: messaggio di test in tutti i telefoni

In arrivo giovedì 21 settembre IT-Alert, il nuovo sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, è attualmente in fase di sperimentazione.

Quando sarà operativo permetterà di avvisare tempestivamente tutte le persone presenti in un determinato territorio – con una notifica direttamente nel telefono – in occasione di emergenze di particolare gravità per eventi calamitosi.

In queste settimane sono iniziati dei test, su base regionale, per testare il servizio.

Nel Veneto, quindi anche a Bassano del Grappa, la prova è in programma il prossimo giovedì 21 settembre 2023 alle ore 12.00: tutti i cittadini che in quel momento si troveranno nella nostra regione (compresi turisti, stranieri e altre persone di passaggio) riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allertamento.

L’avviso raggiungerà tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile, che suoneranno contemporaneamente emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati, senza richieste di adesione al servizio, e senza criteri legati alla residenza dei destinatari.

Superata la fase di test, IT-Alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso.

IT-Alert non sostituirà in ogni caso le modalità di informazione e comunicazione già in uso a livello regionale e locale, ma andrà a integrarle.

Per maggiori informazioni:

www.it-alert.it – www.regione.veneto.it

Fonte: Comune di Bassano – Ufficio Stampa