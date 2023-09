Femminicidi e violenza contro le donne: a Grisignano una tavola rotonda

L’incontro con la Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta on. Martina Semenzato – Femminicidi e violenza contro le donne

Non solo commercio, spettacolo, enogastronomia e festa popolare.

L’Antica Fiera del Soco

è anche un’occasione per far convergere e incontrare a Grisignano autorità, enti e associazioni per confrontarsi su tematiche importanti.

Così è stato per la tavola rotonda sui femminicidi e la violenza contro le donne, che su invito del sindaco di Grisignano Stefano Lain ha visto riunirsi nella Sala Consigliare del Comune

la Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta, onorevole Martina Semenzato ,

, la Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità del Veneto Loredana Zanella

la vicepresidente della Commissione Provinciale Pari Opportunità di Vicenza Mirta Corrà ;

; la vicepresidente della Camera di Commercio di Vicenza Grazia Chisin ;

; il sindaco di Zovencedo Stefania Marchesini ;

; il sindaco di Albettone Francesca Rigato ;

; la vicesindaco e assessore al sociale di Grisignano Annalisa Zebele ;

; gli assessori Orietta Finco (Camisano), Rita Longhin (Grumolo delle Abbadesse),

(Camisano), (Grumolo delle Abbadesse), Nadia Scarzello (Castegnero), che è anche coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso di Vicenza

(Castegnero), che è anche coordinatrice infermieristica del Pronto Soccorso di Vicenza la consulente fiscale Luciana Zaccaria ;

; Cristina Rossi e la psicologa e psicoterapeuta Sonia Bardella dell’associazione Donna Chiama Donna.

«Da subito

il mio desiderio è stato quello di portare l’attività della Commissione fuori dalle aule parlamentari, per raccogliere le testimonianze e le osservazioni di chi vive concretamente nel territorio la vicinanza con le donne vittime di violenza», ha spiegato l’onorevole Semenzato, che dallo scorso luglio coordina le attività di 36 parlamentari dei vari schieramenti (32 donne e 4 uomini).

Ne è seguita una tavola rotonda di circa due ore, in cui ogni partecipante ha portato il proprio punto di vista su questa piaga sociale ormai divenuta radicata e diffusa.

Sono emerse con chiarezza le priorità

per avviare un processo di cambiamento e miglioramento concreto: l’opportunità di inserire nei luoghi di lavoro e di ritrovo corner informativi;

la necessità di avviare nelle scuole progetti strutturali di educazione al rispetto e alla manifestazione dei sentimenti;

l’importanza di incentivare l’attività lavorativa e l’indipendenza economica delle donne;

l’esigenza di formazione specifica di medici, farmacisti, rappresentanti delle forze dell’ordine, avvocati per assistere e consigliare in modo adeguato le donne;

il supporto a enti e associazioni perché possano agire da “sentinelle” sul territorio.

Tanti obiettivi, che condividono un’unica premessa: servono importanti risorse economiche e di personale.

«Ho già espresso al ministro Roccella l’importanza di farsene portavoce in Consiglio dei Ministri nelle discussioni sul bilancio», ha assicurato Semenzato, che ha anche elogiato le iniziative della Fiera del Soco legate al “Martedì in Rosa”, giornata che ormai da diversi anni nella settimana dell’evento grisignanese lancia messaggi di sensibilizzazione e valorizza il talento e le capacità delle donne in diversi ambiti.

Francesco Guiotto – Ufficio Stampa Antica Fiera del Soco