Domenica ecologica in centro storico e quartieri di Vicenza

Il 17 settembre attività in centro storico e nei quartieri di Vicenza sulla mobilità sostenibile

Dalle 10 alle 18 blocco del traffico all’interno delle mura storiche e in strada di Gogna. Con un biglietto dell’autobus si viaggia per l’intera giornata. Incrementate le corse dei parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli

Sarà una giornata dedicata ad attività e riflessioni sulla mobilità sostenibile quella prevista il 17 settembre in occasione della domenica ecologica. Ad organizzare l’appuntamento è l’assessorato all’ambiente che, in collaborazione con una trentina di associazioni e realtà cittadine, ha predisposto un ricco cartellone di attività in centro storico e nei quartieri, con diverse iniziative concentrate in particolare nelle zone dei Ferrovieri, di Sant’Agostino e Gogna.

La domenica ecologica si inserisce nella Settimana europea della mobilità, promossa in città da veloCittà con l’iniziativa “Vicenza si muove!”. In programma, dal 15 al 24 settembre, ci sono più di venti appuntamenti, tra i quali passeggiate, arrampicate, pedalate, regate e performance organizzate proprio il 17 settembre nell’ambito della domenica ecologica.

Per favorire la sensibilizzazione dei cittadini all’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, domenica 17 settembre, dalle 10 alle 18, è previsto il blocco all’interno delle mura storiche di tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni. Per consentire lo svolgimento delle attività in programma, sarà chiusa al traffico veicolare, ad eccezione dei residenti, anche strada di Gogna dall’incrocio con via Fusinato.

Nel corso della giornata ecologica sarà incentivato il trasporto pubblico locale: con l’acquisto di un singolo biglietto sarà possibile viaggiare su tutte le linee per l’intera giornata. Saranno, inoltre, incrementate le corse del centrobus Linea 10 parcheggio Stadio (ogni 12 minuti) e sarà attivata la linea 30 parcheggio Cricoli (ogni 20 minuti), con biglietto dell’autobus e parcheggio gratuiti.

Eventi

Attività sportive, naturalistiche, con gli animali e di creatività si terranno ai Ferrovieri, a Sant’Agostino e in Gogna. Iniziative a contatto con la natura ci saranno anche al campo scuola per l’educazione stradale di via Bellini, al Parco della Pace e all’oasi degli stagni di Casale. In centro storico non mancheranno stand, degustazioni e laboratori per bambini legati ai temi ambientali. Sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo Naturalistico Archeologico, le Gallerie di Palazzo Thiene e il Museo d’arte sacra di Monte Berico.

Tutti gli eventi, con informazioni su luogo, orario e organizzatori, sono disponibili nella pagina “Domenica ecologica – Vicenza si muove!” nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/353177 ).

Blocco del traffico

Il blocco del traffico, dalle 10 alle 18 nell’area all’interno delle mura storiche, prevede le abituali eccezioni.

Visto il divieto di transito, escluso residenti, in strada di Gogna dall’incrocio con viale Fusinato, i cittadini che vorranno partecipare alle attività al Parco Retrone e nella Falesia di Gogna sono invitati ad utilizzare il percorso ciclopedonale che collega il Parco con strada di Gogna.

Per coloro che vorranno raggiungere il quartiere dei Ferrovieri in auto, vista la concomitanza con la manifestazione di trail running Cronoretrone, l’invito è di utilizzare l’area parcheggio da 100 posti in via Baracca, tra la piastra sportiva polivalente e il campo da rugby.

Agli amanti delle due ruote, in occasione della Settimana europea della mobilità, RideMovi offrirà uno sconto del 10% sul prezzo degli abbonamenti per le bici a pedalata muscolare. Lo sconto sarà promosso con un pop up nell’app e sarà attivabile da chiunque, da sabato 16 fino venerdì 22 settembre. Inoltre, all’anfiteatro di via Giaretta, ai Ferrovieri, domenica saranno a disposizione 20 e-bike.

Maggiori informazioni sul blocco del traffico (elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazione; parcheggi; chi può circolare; sanzione; organizzazione in caso di pioggia) sono disponibili nella pagina “Domenica ecologica – Vicenza si muove!” nel sito del Comune (https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/353177 ).

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Vicenza, 15 settembre 2023