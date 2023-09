Bassano: aperte le iscrizioni Rally Città di Bassano e Rally Storico

Otto lustri di gare senza interruzioni e l’onore di assegnare lo scudetto del Campionato Italiano Rally Asfalto 2023. C’è tempo fino al 4 ottobre – Bassano

40° ACTRONICS RALLY CITTA’ DI BASSANO

18° BASE RALLY STORICO CITTA’ DI BASSANO

Bassano del Grappa (VI), 13-14 ottobre 2023

40° Rally Città di Bassano, aprono le iscrizioni e la sfida si fa bella per mostrarsi in Senato e Regione

C’è un tempo per tutto, soprattutto nelle sfide al cronometro.

Bassano Rally Racing

apre le iscrizioni alla sua doppia sfida 2023, che si correrà tra venerdì 13 e sabato 14 ottobre.

In primo luogo

il 40° ACTRONICS Rally Città di Bassano, con numeri di gara BRESOLIN AUTORICAMBI, valido come prova conclusiva (a coefficiente maggiorato 1,5) del campionato Italiano Rally Asfalto 2023 e ultimo appuntamento stagionale della Coppa di Zona 3.

Per celebrare in pompa magna il traguardo degli otto lustri di storia, iniziati a metà settembre del 1984 con sigillo di Paolo Pasutti e Graziano Trentin su Ferrari 308 Gtb, ma soprattutto un’epopea sportiva ancora in divenire che esprime la passione vicentina per derapata e controsterzo con numeri strabilianti di piloti e navigatori, sono in corso di programmazione due cerimonie di altissimo profilo, una nel palazzo della Regione a Venezia e l’altra addirittura a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

L’altra gara nella gara

sarà il 18° BASE Rally Storico che assegnerà punti per il Trofeo di Zona. La carovana delle vetture vintage aprirà le danze nella prova speciale di “Rubbio” del venerdì sera per poi sfilare al sabato dietro le moderne e concludere in anticipo il proprio percorso con un passaggio in meno su “Monte Grappa” e “Valstagna”.

Così l’apoteosi finale in piazza Libertà a Bassano sarà un crescendo di emozioni. Prime sul palco le storiche e ultime le auto del tricolore, festeggiando l’equipaggio che conquisterà lo scudetto.

Questo perché, qualunque sia l’esito del Rally Trofeo Villa Este Città Como (22/23 settembre), al netto degli scarti, i due primattori si presenteranno al via con quanto sinora accumulato: Stefano Albertini 60 punti, Simone Campedelli 58,50.

Tutt’al più potrebbe modificarsi la situazione degli inseguitori, che dopo il Piancavallo registra Corrado Fontana 38, Luca Rossetti 30, Corrado Pinzano 29,5, Luca Pedersoli e Giuseppe Testa 28.

Le iscrizioni al Bassano si chiuderanno a mezzanotte del 4 ottobre.

14 settembre 2023

Immagine Actualfoto – Mario Leonelli