Al via il laboratorio didattico per il restauro della Fontana di Costozza

Da metà settembre al via il laboratorio didattico della Fontana di Costozza grazie a un percorso formativo finanziato con Fondi FSE e gestito dal Cesar

Si avvia a metà settembre 2023 il laboratorio didattico di manutenzione e restauro conservativo del manufatto lapideo la “Fontana del Volto o di Santa Sofia” di Costozza, un progetto finanziato dalla Regione Veneto, con fondi FSE, con la regia operativa di Istituto Veneto Lavoro, e promosso e gestito da Cesar (ente di formazione di Confartigianato Vicenza).

La scelta di intervenire su un’opera di Costozza è significativa considerato che la zona, frazione di Longare, sin dai tempi antichi è sede di cave per l’estrazione e la lavorazione di pietra calcarea da taglio, appunto la cosiddetta pietra di Costozza o Pietra di Vicenza. All’iniziativa collabora anche il Comune di Longare, mentre la Soprintendenza dei Beni Culturali ha rilasciato le opportune autorizzazioni del caso.

Il programma dell’intervento formativo

L’intervento formativo rientra nel progetto Programma operativo regionale FSE+ 2021-2027- Restauro 2022 che ha l’obiettivo di sviluppare capacità professionali per interventi di conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico. Il percorso è rivolto a operatori del settore restauro e permette di acquisire competenze specialistiche e innovative per trasferirle poi nel contesto in cui operano.

Non solo i tecnici e restauratori potranno partecipare al laboratorio

Accanto ai tecnici del restauro e ai restauratori, potranno essere coinvolti altri soggetti con esperienza e in possesso di competenze acquisite prevalentemente sul lavoro, anche se non formalizzate. Possono quindi partecipare anche operatori del settore edilizia che intendono approfondire specifiche tematiche al fine di aggiornare le proprie competenze tecnico professionali nell’ambito del restauro e conservazione di manufatti lapidei di pregio. Il percorso, che vedrà impegnati 10 artigiani, ed è partito con due lezioni teoriche su “Origine e caratteristiche dei diversi materiali, diagnostica e definizione delle varie tipologie di degradi”, si concluderà indicativamente a fine anno e consentirà l’inserimento nell’elenco della Regione Veneto: Tecnico del restauro dei beni culturali con competenze settoriali.

Le iscrizioni per partecipare al laboratorio didattico sono ancora aperte, per informazioni contatta Cesar 0444-168586.

Fonte: Confartigianato Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato del15 settembre 2023