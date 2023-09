Valdagno: sabato il centro storico si colora con “Dipinginterra”

Torna sabato 16 settembre nel centro storico di Valdagno l’appuntamento con Dipinginterra.

Manifestazione dedicata a bambini e bambine che per un pomeriggio trasforma la piazza del Comune in una grande tavola da disegno all’aria aperta.

Organizzato dalle “Botteghe del Centro“

con il patrocinio del Comune di Valdagno, Dipinginterra si aprirà alle 15.00.

Novità di quest’anno, ci sarà la possibilità per bambini e bambine di sperimentare e divertirsi con le diverse attività promosse dalle 17 alle 21 presso gli stand informativi del Centro Polifunzionale per l’età evolutiva “Proposte Educative” – con la lettura libri in lingua con insegnante di inglese e giochi realizzati con materiale di riciclo – e della Croce Rossa Italiana, con truccabimbi e palloncini.

“Prosegue un settembre ricco di eventi e manifestazioni – sottolinea la consigliera con delega alle attività economiche e commercio Liliana Magnani -.

Apprezzato dai bambini e dai genitori, Dipinginterra quest’anno non solo ritorna ad animare il centro storico, ma si arricchisce di attività per rendere ancora più speciale questo pomeriggio.

Un ringraziamento va alle Botteghe del Centro che con le loro proposte contribuiscono a rendere più viva la nostra città offrendo opportunità di incontro e svago per tutti i cittadini”.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno Ufficio stampa

“Botteghe del Centro” di Valdagno

Le Botteghe del Centro è un’organizzazione formata da circa 120 commercianti. L’associazione no profit