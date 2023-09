Basket Supercoppa serie B: per la pallacanestro Vicenza una serata no

Ai quarti di finale ci va Imola. Virtus Imola – Civitus Allianz Vicenza 76-55 (16-15, 27-12, 20-16, 13-12) – Pallacanestro Vicenza

Virtus Imola:

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatori: Cilio per Vicenza e Regazzi per Imola.

Arbitri: Alessi di Lugo e Di Mauro di Sasso Marconi.

Uscito per cinque falli Cucchiaro.

La Civitus Vicenza

conosce la dura legge del palaRuggi e, nonostante un guizzo iniziale, i quaranta minuti vissuti sul parquet virtussino sono stati davvero complicati per il gruppo di coach Cilio costretto ad incassare un ventello che significa eliminazione da questa Supercoppa ( 76 a 55 ).

I biancorossi si presentavano all^ importante esame del secondo turno giustamente fiduciosi dopo il sacco di Ozzano , ma la realtà è che sul legno romagnolo non è riuscito nulla ai berici.

I padroni di casa sono così saliti presto in cattedra , prendendo il largo , dominando grazie alla qualità di alcuni singoli , e dimostrando solidità in vista di un campionato duro come la B nazionale.

In virtù di questo successo il team di Regazzi prosegue il proprio cammino e sabato farà visita alla NPC Rieti, in un confronto secco che metterà in palio la qualificazione alla final four di Montecatini Terme.

Per pallacanestro Vicenza, invece, la doppia trasferta in Emilia Romagna ha evidenziato luci ed ombre e la necessità di sfruttare al meglio le restanti amichevoli , per arrivare con la giusta intensità alla prima di campionato, fissata il primo ottobre in casa con Chieti.

PRIMO QUARTO.

Parte forte Vicenza all^ insegna della precisione. Cucchiaro ( nella foto in copertina di Giuseppe Di Gioia ) firma i primi cinque punti. Risposta pronta di Imola con un 4 a 0.

Cernivani battezza il suo rientro dopo nove mesi con una tripla , ( 8 a 4). Dopodichè si raffreddano le mani per tutti e per qualche minuto si assiste ad una serie di errori , finchè Chiappelli , molto ispirato e Alberti contribuiscono a costruire il primo allungo romagnolo, legittimato dalla bomba di Balciunas . Ambrosetti accorcia con due personali. 16 a 15 alla prima sirena con Vicenza che al tiro ha appena un 26,7 di percentuale.

SECONDO QUARTO.

Scatto Imola : prima Morina da 2 e poi Magagnoli da 3 e la Virtus va sul 21 a 15. La Civitus trova solo due liberi di Ambrosetti nei primi tre minuti . Imola così vola sul +

10 ( 27 a 17 ) grazie a Magagnoli. Brescianini mette un tiro dall^ arco, ma la Virtus guadagna il + 11 al 16^. Riva s^ iscrive a referto, ma dall^ altra parte prima Chiappelli con un tiro pesante e poi Balciunas lanciano Imola sul + 15 ( 39 a 24 ). Il primo tempo si chiude sul 43 a 27. Il parziale del secondo quarto dice 27 a12 per Imola. Vicenza è già virtualmente fuori dalla partita.

TERZO QUARTO.

Il quintetto di Regazzi la vuole chiudere prima possibile e nei primi due minuti e mezzo colleziona un 7 a 2.

Poi Balciunas e Aglio regalano ai compagni il 56 a 33 al 25^.

Balciunas protagonista di un grande terzo periodo. Monologo giallonero. A Vicenza non riesce nulla nè in difesa nè in attacco.

ULTIMO QUARTO.

Pura accademia. Si segna poco. Il parziale è di 13 a 12 , quasi si aspettasse solo la sirena finale, visto il divario.

Imola va avanti ed esulta. Per Vicenza la Supercoppa finisce qui.

Riccardo Giuntini

Foto di Giuseppe Di Gioia

La partita precedente della Pallacanestro Vicenza