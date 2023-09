Associazione Carabinieri di Montecchio Maggiore: un secolo di storia

Un secolo di storia per la sezione “Storica 1923” di Montecchio Maggiore dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Il gruppo celebrerà il centenario della fondazione in un fine settimana ricco di iniziative tra le quali il 16° Raduno Provinciale dell’ANC.

«Abbiamo raggiunto un traguardo

molto importante per la nostra sezione, una tra quelle con più storia della Provincia di Vicenza», conferma Renato Carazzato, presidente del gruppo montecchiano. Gruppo formato dai tesserati residenti in città e nei territori di Brendola, Sovizzo, Gambugliano, Monteviale e Creazzo.

«Attualmente contiamo 175 tra soci, tra effettivi e simpatizzanti, che mettono a disposizione il proprio tempo impegnandosi nel mondo del volontariato, durante le manifestazioni pubbliche e in servizi di supporto alle persone in difficoltà, come il trasporto dei malati».

Nel 2000 la sezione “Storica 1923”

ha anche partecipato alla realizzazione e all’installazione del monumento alle Quattro Forze Armate e nel 2014 a quello posizionato in piazza Carli dedicato al Carabiniere.

«Risale al 2003, invece, il manufatto inaugurato a Brendola.

Il prossimo obiettivo, a novembre in occasione dei vent’anni dal taglio del nastro, sarà di intitolare la piazzetta che lo ospita ai Caduti di Nassiriya», aggiunge.

«La ricorrenza del centenario

verrà resa ancora più solenne dal Raduno Provinciale che per la seconda volta si svolge a Montecchio Maggiore».

Il programma verrà inaugurato sabato 23 settembre 2023 dall’esibizione del coro I Musici di Brendola, diretto dal maestro Davide Serena, nella sala del Teatro San Pietro. Durante la serata si terranno anche le premiazioni del concorso “Il Carabiniere” rivolto agli studenti alle scuole Anna Frank e Marco Polo.

In chiusura il concerto del Corpo Bandistico Pietro Ceccato e del Gruppo Musicisti di Vo’ con un rinfresco alla Casa delle Associazioni proposto in collaborazione con il Centro Anziani.

Il giorno seguente, domenica 24 settembre 2023, le attività inizieranno di mattina: alle 9.30 è previsto il ritrovo in piazza Fraccon per il Raduno Provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, con circa 40 sezioni da tutto il Vicentino, e alle 10 la sfilata per raggiungere il Monumento al Carabiniere in piazza Carli.

La cerimonia proseguirà con l’alzabandiera, l’onore ai caduti, la benedizione del cappellano militare don Corrado Tombolan e gli interventi delle autorità. Saranno presenti il Gruppo Divise Storiche di Bresso – Milano e una mostra statica di auto storiche dei Carabinieri.

Associazione Carabinieri – L’intera manifestazione sarà animata dal Corpo Bandistico Pietro Ceccato.

«La sezione “Storica 1923”

è una delle poche in Italia ad avere un secolo di storia alle spalle e ciò è motivo di vanto e orgoglio per la nostra comunità», dichiara l’assessore Loris Crocco.

«Mi congratulo con i soci per il traguardo raggiunto e li ringrazio per il costante supporto nelle attività del Comune, oltre che per l’assiduo impegno nell’ambito del volontariato».

«Il legame tra Montecchio Maggiore e l’Arma dei Carabinieri è forte e saldo.

Lo testimonia –

evidenzia il sindaco Gianfranco Trapula – la presenza fondamentale della tenenza nel nostro territorio comunale a cui i militari in congedo della sezione “Storica 1923”.

Sono sempre pronti a dare una mano. A loro va un plauso per l’impegno dimostrato nei confronti della città».

Hanno preso parte all’evento di presentazione del centenario

il Maggiore Alberto Veronese, comandante della Compagnia Carabinieri di Valdagno,

il Maresciallo Andrea Pezzuto, comandante in sede vacante della Tenenza di Montecchio Maggiore,

il coordinatore provinciale di ANC Vicenza, Giovanni La Face.

