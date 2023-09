Valdagno: il primo Street Festival tra musica trap, graffiti e parkour

Sabato 16 settembre c’è il primo Street Festival a Valdagno tra musica trap, graffiti e parkour

Nell’area delle scuole un pomeriggio all’insegna della street art. In programma anche la premiazione del Concorso del Fumetto



Musica, parkour, skate, street art, hip hop e break dance.

Sabato 16 settembre

arriva a Valdagno la prima edizione dello Street Festival, evento promosso come momento di festa e di aggregazione per i giovani che verranno coinvolti in attività legate al mondo street. Organizzato dal Comune, tramite Progetto Giovani Valdagno e in collaborazione con lo staff del progetto Giovani+, l’appuntamento animerà gli spazi del distretto scolastico valdagnese, tra viale Carducci, via Petrarca e viale Duca d’Aosta, a partire dalle 16.00, con chiusura alle ore 21.00.

Per tutto l’evento sarà possibile visitare installazioni di arte diffusa e assistere alla realizzazione live painting di un murales a cura di Progetto Giovani Valdagno, ma anche farsi coinvolgere nelle esibizioni di hip hop e provare le acrobazie del parkour e dello skate.

A chiudere la serata

sarà l’esibizione dei trapper Keeper, MG, Pado, Skinny, Doff, Theo.

Lo Street Festival ospiterà inoltre la mostra e la premiazione del Concorso Nazionale del Fumetto Città di Valdagno all’interno della sede di Progetto Giovani in via Petrarca 10, dove saranno esposti i fumetti finalisti della nona edizione del concorso.

“Lo Street Festival – sottolinea l’assessora alle politiche giovanili Ester Peruffo – è una nuova attività organizzata da Progetto Giovani per mettere insieme tanti degli interessi che ci hanno manifestato ragazzi e ragazze, in un percorso di apertura verso le novità e di coinvolgimento attivo, dato che chi vorrà potrà fare delle prove gratuite.

Questo appuntamento è un altro bell’esempio di collaborazione virtuosa tra realtà del territorio che non solo confermano il loro impegno verso i giovani, ma hanno così anche l’opportunità di farsi conoscere. A loro va quindi un ringraziamento per aver accettato di essere parte attiva di questa nuova iniziativa che proietta ancora di più Progetto Giovani verso l’esterno“.

Street Festival è pensato e realizzato in collaborazione con Progetto Musica e progetto Artem Motum per la danza contemporanea, l’improvvisazione, l’hip hop e la break dance, Simone Tiso per il parkour, l’Associazione Scledum Skateboard Academy per lo skate.

Programma

Apertura alle ore 16.00:

Mostra dei lavori del Concorso nazionale del Fumetto Città di Valdagno, negli spazi di Progetto Giovani Valdagno, via Petrarca 10

Apertura food truck a cura di Food Omens, in via Carducci

Installazioni di arte diffusa in via Carducci

Live painting di un murales in via Duca d’Aosta

Spazio giochi: Biliardino, Ping Pong, Basket, in via Carducci

Prove di PARKOUR: 1^ sessione: dalle 16.30 alle 17.30, 2^ sessione: dalle 18.30 alle 20.00 con istruttore. Accesso libero

Prove di SKATE: 1^ sessione: dalle 16.30 alle 17.30, 2^ sessione: dalle 18.30 alle 20.00, con gli istruttori dell’Associazione Scledum Skateboard Academy. Accesso libero

Esibizioni di danza contemporanea, improvvisazione, hip hop e break dance a cura di Progetto Musica e Progetto Artem Motus: dalle 16.30 alle 17.30

Premiazione dei vincitori del Concorso Nazionale del Fumetto Città di Valdagno: ore 18.00

Esibizione TRAP di Keeper, MG, Pado, Skinny, Doff, Theo: dalle 18.30 alle 20.00

