Schio, rigenerazione urbana: incontro pubblico il 19 settembre

Rigenerazione urbana, un incontro pubblico per presentare il nuovo volto della città di Schio (VI)

Ai progetti di rigenerazione urbana che interesseranno la città nei prossimi mesi è dedicato l’incontro pubblico in programma martedì 19 settembre alle 20.30 al Faber Box di via Tito Livio.

Al centro della serata i lavori di riqualificazione di Piazza Statuto in partenza a breve, così come il restauro di Palazzo Fogazzaro e la ristrutturazione dell’ex scuola Marconi. Non solo: verrà illustrato anche il progetto del bosco urbano che nascerà nei pressi della stazione ferroviaria.

«Sono in partenza investimenti per ben 11 milioni di euro che riguardano la rigenerazione urbana – sottolinea il Sindaco Valter Orsi -. Vogliamo presentare alla cittadinanza queste importanti progettualità che renderanno il centro città ancora più attrattivo. Questi investimenti sono finanziati dai fondi del Pnrr, da contributi ottenuti dal progetto “Area Urbana” e da risorse proprie, ma non sarebbero possibili se non ci fosse stato un puntuale lavoro di programmazione e progettazione che ci ha consentito di acquisire risorse pubbliche».

«La città è in piena evoluzione – conclude il Sindaco – grazie anche ad altri progetti che presenteremo a breve e che porteranno la nostra Schio a essere un faro dell’Altovicentino e non solo».

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa

Schio, 13 settembre 2023