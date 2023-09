Malo: sagra da record, prossimo appuntamento a Molina

Il plauso del Sindaco – Numeri da record per la sagra patronale di Malo che, nella prima decade di settembre, fra gli ampi spazi del Pascoletto e della “pista” accanto al centro giovanile, gestiti da Campo Malo e piazzale Zanini, dove c’erano palco e stand della Pro loco, ha radunato quasi 30 mila persone.

Folle mai viste ed apprezzamenti unanimi da parte degli avventori per la qualità delle proposte enogastronomiche e degli spettacoli offerti.

<Una sagra dal successo straordinario –

conferma il sindaco Moreno Marsetti che ha pure dato il suo contributo agli stand come volontario in cucina.

Un plauso va ai promotori parrocchiali di Campo Malo e alla Pro loco per la perfetta organizzazione che ha consentito un regolare afflusso senza intoppi>.

Con l’occasione il Sindaco si complimenta con i ragazzi del Campo Malo per tutto il lavoro fatto.

E non è finita per la comunità maladense:

dal 14 al 17 settembre ci sarà la festa patronale a Molina e nell’ultima settimana di settembre, con chiusura domenica 1 ottobre, si conclude in bellezza con quella di Case.

Un mese di intensi e riusciti festeggiamenti per Malo, preludio per un 2024 ricco di celebrazioni per i 100 anni del Carnevale e della Pro loco stessa.

E per altri anniversari da festeggiare come si deve che riguarderanno musica e teatro.

Malo, 13 settembre 2023

dr.ssa Monica Rita Filippi Responsabile dei Servizi al Cittadino Comune di Malo