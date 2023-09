Vicenza: nuovi appuntamenti della rassegna “Per fare un albero ci vuole un seme”

Nella sede della Biblioteca Bertoliana di Laghetto nuovi appuntamenti della rassegna dedicata agli alberi con: “Per fare un albero ci vuole un seme”

La Biblioteca civica Bertoliana continua la rassegna “Per fare un albero ci vuole un seme” iniziata in giugno per promuovere il progetto della Biblioteca dei Semi, che ha aperto il suo servizio di prestito semi nella sede decentrata di Laghetto in via Lago di Pusiano 3.

Il 14 settembre alle 17.30 Tiziano Fratus presenta due dei suoi ultimi libri: la raccolta di poesie “Agreste: Silvario di poesie e ritratti” (Piano B editore 2023) e il “Manuale per giovani inventori di alberi e foreste” (Gribaudo 2023).

Tiziano Fratus

Tiziano Fratus attraversando le foreste della California, ha incontrato sequoie e i pini millenari, in Giappone ha visitato templi, canfori millenari; ha esplorato le isole-foresta in Italia, incontrato i patriarchi vegetali presenti in città, boschi, riserve, montagne e giardini storici e cuce i margini di una storia umana, arborea e spirituale, coniando concetti quali Homo radix, Dendrosofia e Silva itinerans. Dal 2010 ha pubblicato Homo Radix. Appunti per un cercatore di alberi, Giona delle sequoie. In viaggio tra i giganti rossi del Nord America, la Trilogia delle bocche monumentali, i “silvari”, i saggi , il “romanzo arboreo” Ogni albero è un poeta, i libri per ragazzi, le raccolte di poesie e meditazioni come il Sutra degli Alberi e ora Agreste. Ha tenuto rubriche per La Stampa, Il Manifesto, La Repubblica.

La rassegna si concluderà poi mercoledì 20 settembre alle 17.30 con Oreste Sabadin, artista, lettore ad alta voce e musicista che propone il reading musicale I silenzi delle piante, letture con improvvisazioni al clarinetto.

L’obiettivo del progetto

Il progetto della Biblioteca dei Semi offre in prestito semi ai cittadini che avranno l’impegno di “restituirli”, raccogliendo quelli che si formeranno dalla pianta coltivata a casa propria. Ha come obiettivo la diffusione di una cultura di cura della terra. Ma anche di protezione della biodiversità e una nuova visione della biblioteca come luogo d’incontro, di partecipazione e di scambio di saperi. Offre inoltre una sezione di libri di saggistica, narrativa e poesia per adulti e ragazzi. Libri su tematiche relative alla semina, l’orticultura e la floricultura, le piante, gli alberi, l’ecologia. Oltre alla sensibilizzazione ambientale, la cura del verde e dei giardini. Nel sito della Bertoliana (https://www.bibliotecabertoliana.it/it/servizi/biblioteca-dei-semi) si trovano le informazioni e i materiali relativi al progetto.

Gli incontri si svolgono nella sede della Biblioteca di Laghetto, via Lago di Pusiano 3 – Vicenza.

Per informazioni: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it | 0444 578265

Vicenza, 12 settembre 2023