Velcofin Interlocks Vicenza: il precampionato entra nel vivo

Questa sera amichevole contro Alpo, nel weekend torneo a Rovigo – Velcofin Interlocks Vicenza

Il precampionato della Velcofin Interlocks Vicenza entra nel vivo: le ragazze biancorosse, agli ordini di coach Rebellato, questa settimana saranno impegnate in tre amichevoli.

La prima questa sera, alle 18,

al palazzetto dello sport Città di Vicenza, contro l’Alpo Villafranca, squadra veronese che sarà avversaria anche in campionato. Quindi, nel fine settimana, Vicenza sarà impegnata a Rovigo per un torneo di due giorni che coinvolgerà, oltre alle padrone di casa, anche Udine e Ponzano.

Le indicazioni della prima amichevole, giocata contro Treviso lo scorso 2 settembre, sono state positive soprattutto nei primi tre quarti, in cui coach Rebellato ha potuto dare spazio a tutte, soprattutto le più giovani del gruppo, componente fondamentale in vista di una stagione lunga e impegnativa come quella di A2.

Oggi quindi il test contro Alpo,

l’anno scorso sesta alla fine della stagione e sconfitta da Costa Masnaga al primo turno di play-off. Sarà anche l’occasione per Annalisa Vitari di incontrare molte delle sue ex compagne, visto che la formazione veronese ha cambiato molto poco nel corso di quest’estate, fatto salvo per la lunga, arrivata all’ombra dei Berici. La partita si svolgerà con la formula di quattro quarti, ognuno dei quali vedrà riazzerato il punteggio.

Nel weekend poi, il torneo di Rovigo,

con tre compagini che quest’anno saranno nello stesso girone della Velcofin: un’ottima occasione per testarsi contro dirette concorrenti nel girone Est in partite provanti che potranno dare qualche indicazione in più sullo stato fisico e sull’affiatamento delle ragazze biancorosse in vista della stagione.

Prima dell’inizio del campionato, Vicenza sarà di nuovo in campo il 20 settembre nuovamente contro Alpo (questa volta sul parquet di Villafranca) e sabato 30 settembre in un’amichevole con avversaria ancora da definire.

Poi, la prima palla a due della regular season sul parquet di Udine, sabato 7 ottobre.

Vicenza, 12 settembre 2023

Fonte Edoardo Ferrio, ferrio.edoardo@gmail.com

Sito ufficiale: https://www.asvicenza.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/asvicenza

Mail: asdilvicenza58@gmail.com