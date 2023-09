Musei civici di Bassano entrano nel circuito Artsupp.com

I Musei civici di Bassano del Grappa entrano nel circuito Artsupp.com, una piattaforma multilingue destinata alla promozione delle istituzioni culturali italiane, partner di più di 700 musei, fondazioni e parchi archeologici in tutta Italia.

La card

Tale piattaforma mette a disposizione del pubblico una membership card a soli 9,99 euro, valida per 12 mesi, che garantisce la possibilità di visitare mostre e musei di tutta Italia a condizioni agevolate, usufruendo di sconti e riduzioni.

I possessori della card potranno quindi visitare anche le proposte culturali bassanesi a prezzo scontato, mentre Restart srl, titolare del sito, garantirà l’inserimento dei Musei nella pagina dedicata alla card su Artsupp.com. Un’attività promozionale legata alla promozione della stessa card, un migliore posizionamento dei contenuti tra i risultati di ricerca del sito. Ma anche un inserimento tra i contenuti suggeriti e le proposte di visita.

“Si tratta di un circuito importante – spiega l’assessore alla Cultura, Giovannella Cabion – che offrirà ai Musei civici bassanesi un’ulteriore vetrina per attirare visitatori da tutta Italia. Specialmente in vista della riapertura del Museo, è indispensabile sfruttare tutte le potenzialità, in termini di visibilità, offerte dalle piattaforme nazionali, capaci di attirare un pubblico numeroso e di qualità, ossia preparato nel saper cogliere il valore delle nostre proposte culturali”.

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa

Bassano del Grappa, 12 settembre 2023