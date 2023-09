Intelligenza artificiale, cookie revolution e realtà virtuale – I nuovi trend del marketing digitale

Giovedì 14 settembre il webinar gratuito con Antonio Deruda

Negli ultimi mesi il marketing digitale sta attraversando una fase di importanti cambiamenti.

Dall’intelligenza artificiale

(per automatizzare attività ripetitive, creare e personalizzare contenuti, migliorare le prestazioni delle campagne…) alla rivoluzione dei cookie (per la necessità di individuare nuovi modi per tracciare e targetizzare i clienti superando i cookie di terze parti) fino alla realtà aumentata e virtuale (che permette, ad esempio, di interagire con contenuti e prodotti e creare esperienze immersive con cui connettersi più profondamente con i clienti).

Per offrire una panoramica delle principali tendenze emergenti e per comprendere come poterle integrare nelle strategie aziendali, Confindustria Vicenza promuove il webinar aperto e gratuito: “I nuovi trend del marketing digitale” che si terrà giovedì 14 settembre dalle ore 11:30 alle 12:30.

A condurre l’appuntamento sarà Antonio Deruda,

consulente e docente di comunicazione digitale, è trainer certificato Facebook e ha coordinato la comunicazione digitale della presidenza italiana del G20.

La diretta del webinar sarà trasmessa in streaming su LinkedIn (nella pagina evento), nonché sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confindustria Vicenza.

L’appuntamento si inserisce nella serie di webinar che anticipano la terza edizione del Master Executive in Digital Marketing B2B e B2C 2023 – che avrà inizio il 3 novembre – il percorso formativo sulle discipline del marketing digitale promosso da Confindustria Vicenza e realizzato da VIC digital (per informazioni: bit.ly/medm2023).

