Campagna Amica Vicenza: produttori in prima linea alla Fiera del Soco

Coldiretti Vicenza: “Una presenza strategica, quella dell’agricoltura vicentina, ad una delle Fiere “Fiera del Soco” punto di riferimento per il Veneto”

Le stelle del firmamento enogastronomico vicentino protagoniste alla Fiera del Soco 2023. È ormai consolidata la presenza e la collaborazione tra Campagna Amica Coldiretti Vicenza e la storica Fiera del Soco. Manifestazione di riferimento per il territorio non solo vicentino, ma Veneto, che quest’anno si consolida con una rappresentanza decisamente importante.

E proprio per suggellare questa preziosa fratellanza, ieri mattina alla Fiera del Soco il presidente Nazzareno Carraro ha premiato le aziende agricole di Campagna Amica di Vicenza, Padova, Rovigo e Treviso.

“La Fiera del Soco vanta 750 anni di storia – spiega il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo –. La fiera rappresenta una tradizione che, oltre a tramandarsi negli anni, è entrata nelle abitudini e nei cuori dei cittadini, in particolare dei vicentini. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile tanto per la gente, quanto per il mondo agricolo, che si è evoluto negli anni. Si è evoluto ma ha sempre mantenuto delle radici ben salde con la ruralità. E, oggi come il primo giorno, i nostri produttori portano al Soco il meglio delle loro produzioni, esponendole in modo accattivante e mettendosi a disposizione dei visitatori per fornire consigli utili per il miglior utilizzo delle eccellenze della terra”.

E così, lungo le interminabili stradine in cui si snoda la Fiera del Soco, i produttori di Campagna Amica Vicenza proporranno ai visitatori il meglio delle loro eccellenze ortofrutticole, ma anche zucche, prodotti a base di lavanda, a base di lumaca, trasformati vegetali, riso di Grumolo delle Abbadesse, vini del territorio, in particolare il Prosecco, l’aglio polesano, insaccati e formaggi.

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa – Matteo Crestani Giornalista

Vicenza, 12 settembre 2023