Bassano: chiude questa settimana il Circo contemporaneo

Da giovedì 14 a domenica 17 settembre al Parco Ragazzi del ’99, Bassano del Grappa – In scena Teatro Necessario, Humberto Jimenez Rios e Cie Zec

ULTIMA SESSIONE DI CIRCO CONTEMPORANEO TARGATO OPERAESTATE – Bassano

Dopo il successo da tutto esaurito

della scorsa settimana, si chiude questa settimana, la sezione dedicata al Circo contemporaneo che dal 14 al 17 settembre vede alternarsi compagnie nazionali ed internazionali tra chapiteau e Anfiteatro, allestiti per l’occasione in Parco Ragazzi del ’99.

Ad aprire il secondo weekend

è l‘artista messicano Humberto Jimenez Rìos con lo spettacolo El Aletreo, in scena tutti i giorni dal 14 al 17 settembre alle 17.30 nell’Anfiteatro di Parco Ragazzi del ’99.

Un’opera che unisce giocoleria, manipolazione di oggetti e commedia fisica. Uno spettacolo sorprendente in cui l’artista impersona Kalambres, un personaggio che accompagna il pubblico alla scoperta dei libri e delle infinite possibilità di meraviglia e gioco che da essi emergono.

Tra letteratura, musica e divertimento, Kalambres ricorda a grandi e piccoli quanto sia bello gioca¬re con la fantasia, essere trasportati da mondi immaginari senza paura di ridere e sentirsi anche ridicoli.

Humberto Jiménez Ríos, nato in Messico nel 1990 è un artista multidisciplinare delle arti circensi, vincitore di vari premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Ha iniziato la sua carriera in maniera autodidatta a partire del 2007 e professionalmente a partire dal 2011 dopo la Laurea in arti sceniche e circensi contemporanee presso l’Università di Puebla (MX), specializzandosi in funambolismo a corda molle, giocoleria, manipolazione di cappelli, e clown. Nel 2018 entra a studiare teatro fisico nell’atelier di teatro fisico Phillip Radice a Torino.

Ricalca invece la storia

del Barbiere di Siviglia, il factotum della città, che nella sua bottega dispensa consigli ed intrattiene i suoi clienti, costruisce trame amorose divenendone l’artefice. Stiamo parlando dello spettacolo, un vero virtuosismo comico e musicale, Nuova Barberia Carloni della compagnia Teatro Necessario di Parma in scena giovedì 14 e venerdì 15 settembre alle 20.30 nello Chapiteau di Parco Ragazzi del ’99.

Uno spettacolo ispirato alle sparute barberie di provincia, di cui oggi rimangono specchi rettangolari appannati dal tempo e ricoperti da una ragnatela di graffi, vecchie sedie cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di brillantina e impazienti avventori in silenziosa attesa del proprio turno.

Ma mezzo secolo addietro la barberia era il luogo di ritrovo preferito dai signori. Un posto discreto, dove discutere liberamente dei propri affari e delle proprie idee. E c’era la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti balzani del fidato barbiere.

La barberia era, in poche parole, il punto nevralgico del paese.

Lo spettacolo ricrea l’atmosfera di quei tempi non troppo lontani in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava… in una parola, intratteneva i suoi ospiti. E, naturalmente, faceva barba e capelli.

In scena Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori che con intelligente comicità intrattengono grandi e piccini.

Dal 2022 teatro Necessario è diventato uno dei Centri di Produzione di Circo Contemporaneo italiani riconosciuti dal Ministero della Cultura. Fondatrice dell’Associazione Circo Contemporaneo Italia, questa compagnia dal 2016 è anche la prima realtà di produzione di circo contemporaneo nata nel territorio emiliano e finanziata dalla Regione Emilia Romagna.

Bassano – Il programma termina infine

con lo spettacolo La 8ème balle della compagnia francese Cie Zec, in scena sabato 16 e domenica 17 settembre alle 20.30 nello Chapiteau di Parco Ragazzi del ’99.

Uno spettacolo di acrobatica, giocoleria, clownerie, nato dall’incontro di due artisti circensi e un musicista: Magdalina Vicente, Nicolò Bussi e Giacomo Vitullo.

In scena tre personaggi esaltati esplorano la fragilità dei legami tra gli esseri umani. Complici e in disaccordo, si lanciano, si ostacolano, cantano, si arrampicano, e infine si aiutano, perché l’importante è arrivare tutti insieme ad urlare: “sto bene!”

Il trio esplora infiniti stati d’animo con un ingenuo candore, senza mai perdere la fiducia l’uno per l’altro, in un mix di acrobazia, risate e musica per una storia che commuove e diverte il pubblico di ogni età.

“Il delirante trio si rivela al ritmo della giocoleria. Spinti dal desiderio di non prendersi sul serio, di giocare con ciò che costituisce le radici storiche del circo e quelle che ora chiamiamo circo contemporaneo, gli artisti illustrano, con umorismo e apprensione, la fragilità dei legami tra gli esseri umani.

Saluti, abbracci e risate, ognuno li esprime in maniera personale in tutte le sue sfaccettature. La palla, tuttavia, sconvolge regolarmente l’equilibrio.“

Magdalina Vicente, acrobata e clown, e Nicolò, Bussi, acrobata e giocoliere, si incontrano al Festival francese “Circa” di Auch nel 2017 e nel gennaio del 2019 creano la propria Compagnia Cie Zec.

Posti limitati, prenotazione consigliata Biglietto: €10, ridotto: €5

Info: Biglietteria Operaestate Festival, via Vendramini, 35 tel. 0424 524214 – www.operaestate.it

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

tel. 0424 519804

www.operaestate.it