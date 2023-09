Basket Supercoppa serie B: pallacanestro Vicenza a Imola per continuare la corsa

La Civitus Vicenza, reduce dalla brillante vittoria di Ozzano, che ha fruttato il passaggio del primo turno, cercherà domani sera mercoledì alle ore 20,45, con il secondo viaggio in quattro giorni, di concedere il bis, questa volta in Romagna , sull’insidioso parquet della Virtus imola – Pallacanestro Vicenza

Per i biancorossi berici

il successo varrebbe la conquista dei quarti di finale nei quali troverebbero la vincente della sfida tra Rucker San Vendemiano e Virtus Padova, in un ipotetico ed ambitissimo derby dalla posta in palio assai alta.

Ma prima , appunto , i ragazzi di coach Cilio dovranno sfoderare un’altra gara con i fiocchi per poter espugnare il fortino del palaRuggi.

I romagnoli di Regazzi hanno ottenuto il passaggio al secondo turno sconfiggendo nel derby i cugini dell’Andrea Costa ( 71 a 64 ), in una serata nella quale il migliore realizzatore tra i gialloneri è stato Balciunas con 13 punti , seguito da Aglio e Masciarelli con 12 .

Velenosa coda polemica nel dopo partita con i sostenitori dell’Andrea Costa che hanno accusato il primo assistente della Virtus di aver rivolto loro un gestaccio, mentre le squadre uscivano dal campo dopo la sirena finale.

Per la Civitus Cernivani e Terenzi, assenti ad Ozzano, potrebbero essere impiegati per qualche minuto, questo almeno filtra dallo spogliatoio vicentino. Chi invece ha dimostrato di essere in grande forma è stato Giovanni Brescianini (nella foto in copertina ).

Il play classe 2005

giunto a Vicenza durante il mercato estivo, si è presentato sabato sera, nella sua prima gara ufficiale come meglio non avrebbe potuto. Match winner con 15 punti in 19 minuti, ha spaccato la gara con le sue triple.

Ed è proprio lui a farci una fotografia relativa al confronto di Ozzano:

“La partita è andata proprio come desideravamo noi. Grande concentrazione, ottima difesa soprattutto nel secondo tempo e capacità nello sviluppo dei nostri giochi. Il gruppo è affiatato e l’aver superato il turno non può che darci fiducia e autostima. Il mio esordio è stato sicuramente importante anche per merito della squadra.”

E ora vi aspetta Imola:

“Loro saranno parecchio gasati per aver vinto il derby e possono contare su di una tifoseria calorosa. Ma i conti si fanno alla fine.”

Qual^è il suo percorso di giocatore finora?:

“Ho iniziato a muovere i primi passi a Brescia, poi ho fatto tre anni all’Orange Bassano, per poi trasferirmi a Udine dove l’anno scorso mi sono diviso fra prima squadra, under 19 e Codroipo ( C gold ). Senza dimenticare l’impegno con la scuola….”

E a luglio è arrivata la chiamata di Vicenza:

“Con società allenatore e compagni mi trovo bene. Ora sta a me mettere impegno e intensità e sfruttare le occasioni che mi si presenteranno.

Sono convinto che faremo bene quest’anno. Il roster profondo lo considero senz’altro un vantaggio.”

Intanto in vista dell’atteso campionato di serie B nazionale, che prenderà il via il primo ottobre, la pallacanestro Vicenza ha lanciato la campagna abbonamenti,

Il costo della tessera valevole per le 17 gare interne di regular season ammonta a euro 120 (intero), 80 (ridotto) e 50 (junior).

Riccardo Giuntini