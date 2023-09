Giovani e istituzioni a confronto su partecipazione e futuro – Villa Angaran San Giuseppe ospita Yamag World Café

Villa Angaran San Giuseppe

ha ospitato oggi il nuovo e atteso focus group di YAMAG (Youth and Municipality Act Global), un progetto della durata di 24 mesi gestito da un partenariato internazionale di associazioni provenienti da Croazia, Romania e Spagna.

Il progetto è stato finanziato con 136.130 euro grazie a un bando europeo che ha visto il Comune di Bassano del Grappa protagonista, in quanto ente capofila.

In un luogo storico e culturale di grande significato per la comunità bassanese,

25 partecipanti in rappresentanza di realtà giovanili (Plant Elightenment, Spazio Zephiro, Sonar Music, Movimento Federalista Europeo),

personale e volontari del servizio civile del Comune,

rappresentanti politici e insegnanti delle scuole,

hanno sviluppato un dialogo costruttivo e ispiratore sul futuro dei giovani e sulla promozione della partecipazione democratica in una forma innovativa.

Quella del World Cafè, un metodo sempre più utilizzato per dare vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive.

Ricreando l’ambientazione intima e accogliente di un bar.

Gli argomenti del focus group

sono stati selezionati sulla base dei risultati di un questionario che nei mesi scorsi è stato messo a disposizione di tutti i giovani del territorio di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Tra le tematiche affrontate, le principali sfide della società odierna: istruzione e formazione, salute mentale e benessere, politiche economiche, partecipazione alla vita civica e politica, volontariato e associazionismo.

Tra i partecipanti alle discussioni, anche l’assessore Marco Vidale:

“Confrontarsi con le nuove generazione sulle più importanti tematiche di attualità offre stimoli sempre nuovi e una visione più chiara del nostro futuro.

Ho apprezzato la loro capacità di mettere i bisogni concreti delle persone al centro del dibattito.

Come la loro sensibilità verso l’importanza della partecipazione giovanile alla vita politica”.

A mandare un saluto

è stato l’assessore alle Politiche Giovanili, Mariano Scotton, assente per un impegno istituzionale nella città gemellata di Mühlacker.

“Con il progetto YAMAG stiamo creando un’opportunità per i giovani di influenzare positivamente il loro futuro e cogliere l’importanza della loro partecipazione attiva alla vita democratica per sviluppare una società sana, in grado di investire sul benessere delle persone.

Non possiamo fare a meno delle nuove generazioni per costruire un futuro che sarà nelle loro mani, e che dovrà essere migliore di quello che hanno ereditato”.

Bassano del Grappa, 11 settembre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa