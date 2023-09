Mercato immobiliare residenziale in provincia di Vicenza: salgono i prezzi di vendite ed affitti

Il mercato immobiliare residenziale in provincia di Vicenza sta attraversando una fase positiva, come confermato dalla crescita dei prezzi delle compravendite e da quella dei canoni d’affitto.

A “fotografare” questo trend è il noto portale Immobiliare.it il quale, sulla base dei dati in proprio possesso, pubblica mensilmente le statistiche aggiornate relative alle varie province italiane; non esitiamo, dunque, e scopriamo nel dettaglio i trend del vicentino, iniziando da quelli relativi alle vendite.

Le statistiche relative ai prezzi di vendita

Attualmente, secondo Immobiliare.it, gli immobili residenziali a Vicenza sono venduti ad una media di 1.335 €/m²: è questo il dato riscontrato nel mese di agosto ed è una cifra superiore rispetto alla media nazionale.

Molto interessante è dare un’occhiata ai trend degli ultimi anni, essendosi registrato un forte “slowdown”: dal 2015 al 2019, infatti, i prezzi sono passati dai 1.389 €/m² registrati nell’agosto del 2015 a cifre notevolmente più basse, come i 1.233 €/m² del novembre del 2019.

Già nel 2020, tuttavia, la ripresa si è avviata in modo piuttosto netto e, come visto, oggi ha raggiunto una quota non distante rispetto a quanto registrato nel 2015: il trend è in chiara risalita e tutto lascia immaginare che si raggiungeranno presto dei prezzi medi ancora più elevati.

Le statistiche relative ai canoni d’affitto

Come accennato, anche i trend relativi agli acquisti risultano essere in crescita: nel mese di agosto, secondo Immobiliare.it, a Vicenza gli immobili residenziali si sono affittati ad una media di 9,64 €/m².

Acquisti ed affitti sono accomunati da un “segno +”, tuttavia i trend registrati negli ultimi anni sono differenti: mentre per le compravendite, come detto, i prezzi hanno vissuto delle notevoli oscillazioni, le locazioni risultano essere, dal 2015, in crescita pressoché costante.

Nel 2015, infatti, il canone medio d’affitto in provincia era di 6,60 €/m², cifra che non ha mai smesso di aumentare fino a raggiungere la quota odierna.

Quadro in linea con i trend nazionali, affitti in crescita costante

È questo, dunque, il quadro emerso dall’analisi del mercato immobiliare in provincia di Vicenza, un quadro che può essere definito in linea con i trend nazionali.

A stupire particolarmente è la crescita “inarrestabile” dei canoni di locazione, che nel giro di 8 anni sono aumentati di più di 1/3, un andamento che è senz’altro indicativo di un buon stato di salute del settore ma che, ovviamente, non può far piacere a chi ha la necessità di procurarsi un’abitazione in affitto a Vicenza.

Affitto e acquisto, ovviamente, restano due opzioni ben distinte, e non solo perché richiedono un impegno economico molto diverso: a differenza dell’affitto, infatti, l’acquisto rappresenta un investimento, di conseguenza se ne si ha la possibilità può essere senz’altro una formula preferibile.

Per ottenere un mutuo è necessario offrire delle adeguate garanzie all’istituto di credito a cui ci si rivolge, ma è utile sottolineare che oggi sono previste delle soluzioni agevolate per quel che riguarda l’acquisto della prima casa, si pensi al Bonus Prima Casa under 36, attualmente attivo.

Questa può senz’altro essere una buona opportunità per i giovani che intendono compiere il passo di acquistare una casa e su portali di comparazione mutui come Telemutuo sono state previste delle sezioni di ricerca specifiche per i mutui under 36.